Akıllı telefon üreticisi ZTE bugün ABD pazarında yeni 5G bağlantı destekli telefonunu tanıttı. Blade X1 isimli akıllı telefon, dörtlü kamera seti ile 48 MP ana kamerayı buluşturdu. Oldukça şık bir tasarıma sahip model şimdiden piyasada büyük beğeni yarattı.

ZTE Blade X1 tasarımı itibariyle 6,5 inçlik 2340×1080 piksel FHD+ IPS LCD panel vadeden cihaz, 19,5:9 en boy oranını 60Hz ekran yenileme hızı ile birleştiriyor. Plastik bir yapıya sahip olan model, sol üst köşede bir adet delik çentik bırakarak tekli selfie kamerasına izin verirken, arka kasada ise dörtlü kamera seti ve hemen yanında LED flaş bulunuyor. Orta kısımda ise Blade logosunun hemen üstünde bir adet parmak izi tarayıcısı yer almakta.

ZTE Blade X1 Teknik Özellikleri

Ekran: 6,5 inç IPS LCD

6,5 inç IPS LCD İşlemci: Snapdragon 765G SoC

Snapdragon 765G SoC RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya Kapasitesi: 4.000 mAh

Gücünü Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden alan Blade X1 5G, performansını arttırmak için 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB’lık dahili depolama alanını eşleştiriyor. Bununla yetinmek istemeyen tüketiciler için ise microSD kart girişi sayesinde 2 TB’a kadar genişletilebilir belleğe izin verilmekte. 4,000 mAh pil kapasitesiyle gelen model Android 10 işletim sistemi ile çalışıyor.

ZTE Blade X1 Fiyatı

Şimdilik yalnızca ABD pazarında bulunan ZTE Blade X1’in fiyatı 384 dolar olarak listelenmiş durumda. Ayrıca ABD’de Verizon adlı mobil operatörü kullanan tüketicilerin bu cihazı 24 ay taksitle, ayda sadece 16 dolar ödeyerek satın alabileceği açıklandı.