ZTE Axon 30 Pro Plus olarak tanıtılacağı tahmin edilen ZTE Axon 30 Ultra modeli, 2021 yılı içerisinde tanıtılan en iddialı amiral gemi modellerinden birisi olacak gibi gözüküyor.

İnce tasarım ve kavisli yapı ile gelen amiral gemi modeli ön tarafında 16 MP değerinde ikinci nesil ekran altı kamera ile geliyor. ZTE Axon 30 Ultra modelinin en ilgi çeken tarafı ise arka tarafında bulunan oldukça büyük dörtlü kamera modülü

Sık görülmeyen üç farklı 64 MP değerinde leşlerden oluşan ZTE akıllı telefon modeli dört lensten oluşuyor.

Burada 64 MP ana OIS + 64 MP ultra geniş açı + 64 MP “superhuman” lensi + 8 MP 5xx periskop OIS lenslerinden oluşuyor. Buradaki OIS’in anlamı ise optik imaj sabitleyici destekleyen lensler yani lensler titreme ve koşma gibi senaryolarda hareket ederek görüntüyü sabitleştirmeye çalışıyor.

Lens değerleri dışında video konusunda da iddialı olan amiral gemi modeli 8K 30 FPS video çekimi yapabiliyor.

Axon 30 Ultra, 6,67 inçlik 144 Hz ekran tazeleme hızı sunan FHD+ HDR10+ OLED panel ile geliyor. İşlemci tarafında tahmin edilebileceği gibi Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alan telefon modeli, 66W hızlı şarjı destekleyen 4.600 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu pil kapasitesinin küçük boyutta olması eleştiri konusu oldu.

ZTE Axon 30 Ultra Akıllı Telefon Modelinin Ülkemizde Satışa Sunulmayacağı Tahmin Ediliyor

Axon 30 Ultra modeline ek olarak Axon 30 Pro modeli de tanıtıldı.

Axon 30 Pro modeli ise büyük kardeşinden farklı olarak 120 Hz, 55W hızlı şarj destekleyen 4.200 mAh batarya ve 64 MP ana + 64 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 2 MP derinlik kameralarından oluşuyor.

ZTE Axon 30 Ultra amiral gemi modeli hakkında bir fiyat açıklanmadı fakat daha önce de sızdırıldığı gibi modelin 1.200 dolar etiketi ile sunulacağı tahmin ediliyor.