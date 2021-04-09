ZTE Axon 30 Pro Plus ya da olası diğer adı ile Axon 30 Ultra modeli önümüzdeki hafta tanıtılacak akıllı telefon modeli bir amiral gemi olarak kullanıcı ile buluşacak.

Tanıtımına oldukça kısa bir süre kalmışken model hakkında neredeyse tüm bilgiler sızdırılmış durumda.

Twitter üzerinden paylaşılan bir gönderiye göre modelin tahmin edilebileceği gibi Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden gücünü alacak. Ekran tarafından ise 6,9 inç 120 Hz ekran yenileme hızı sunan QHD+ AMOLED panel üzerine kurulacak olan akıllı telefon modeli, diğer amiral gemi modellerine dişli bir rakip olacak.

Sızdırılan bilgilere göre arka tarafında 64 MP değerinde ana kamera ile birlikte çalışan derinlik sensörü, 64 MP ultra geniş açı ve 8 MP süper yakınlaştırma kameralarından oluşan kamera modülü ile kullanıcı ile buluşacak. Ön tarafında ise 44 MP selfie kamerası ile gelen telefon, bu kamera ekran altı teknolojisinin ikinci nesil teknolojisi ile gelecek.

Hatırlatmak adına bu ekran altı kamera teknolojisi ZTE imzalı bir girişim ve günümüz modellerinde artık sıkça görülen bir teknoloji. ZTE ilk modellerine kameranın çalışma ve verimlilik konusunda aldığı olumsuz geri dönüşler sonucu ikinci nesil ile bu sorunun önüne geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile gelecek olan amiral gemi modelinin, 65W hızlı şarj destekleyen 4.500 mAh pile sahip olacağı bilgisi veriliyor.

ZTE Axon 30 Pro Plus Modelinin Ülkemizde Satışa Sunulması Düşünülmüyor

Pazardaki diğer amiral gemi modelleri gibi oldukça iddialı özellikler ile geleceği düşünülen modelin fiyatının da 1200 dolar olacağı iddia ediliyor.