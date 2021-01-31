Yakında piyasaya çıkacak ZTE Axon 30 Pro’nun 200 MP Samsung S5KGND ana kamerayla geleceği iddia edildi. Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden ortaya atılan iddia piyasayı derinden etkilemekle beraber, bu haber doğru olduğu takdirde mobil fotoğrafçılık telefonlarında kuralların yeni baştan yazılacağı düşünülüyor. İşte detaylar…

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ZTE Axon 20 Pro dünyanın ilk ekran altı kameralı ticari akıllı telefonu olarak dikkat yaratmıştı. Şimdilerde ZTE’nin bu cihazın halefi niteliğindeki yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyor. Beklenen telefonun çıkış tarihi ve detayları henüz kesin olarak açıklanmasa da bugün Weibo’dan ortaya atılan iddialar, yakında çıkacak modelin mobil fotoğrafçılık konusunda çıtayı bir üst segmente yükselteceğini öngörüyor.

Çin merkezli sosyal medya uygulaması Weibo üzerinden ortaya sunulan sızıntı iddialarına göre ZTE Axon 30 Pro telefonu 200 megapiksel ana kamerayla satışa çıkacak. Bilindiği üzere pek çok büyük akıllı telefon markası, üst düzey amiral gemisi cihazlarında çoğunlukla 108MP’lik kameraya yer veriyor. Fakat ZTE’nin ideal ya da benzer kameralarla yetinmek gibi bir niyeti hiç de ortalıkta yok… Selefi olan modelinde olduğu gibi, yeni telefonda da fark yaratacak bir özellik, yani devasa birincil kamera lensi kulağa oldukça mümkün geliyor.

İddiaları ayrıntılarıyla incelediğimizde ZTE’nin yeni amiral gemisi telefonu için kullanılacak 200MP’lik sensör, Samsung tarafından üretilecek. S5KGND model numarasıyla gördüğümüz lens dört çekirdekli odaklama, çift ISO ve 16K video desteği gibi ayrıcalıklar sunacak.