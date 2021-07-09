Bu haftanın başlarında, ZTE, Axon 30 5G‘yi ekran içi bir selfie kamerayla tanıttı ve bugün şirket, kameranın üstündeki alanın 400 ppi piksel yoğunluğuna sahip olacağını ortaya çıkaran başka bir teaser yayınladı.

Daha yüksek piksel yoğunluğu, daha iyi görüntü kalitesi, daha iyi netlik ve daha az buğulanma ile sonuçlanacak ve bu, dünyanın ekran kameralı ilk ticari akıllı telefonu olan Axon 20 5G‘deki deneyimi bozan şeydir. Ayrıca, daha yüksek piksel yoğunluğu, ekran altı selfie kamerasını daha az fark edilir hale getirmelidir.

ZTE, Axon 30 5G hakkında henüz başka bir şey açıklamadı, ancak Axon 30 5G olduğuna inanılan bir akıllı telefon, geçen hafta 55W şarj ile 3C sertifikası aldı ve şirketin önümüzdeki günlerde akıllı telefon hakkında daha fazla açıklama yapmasını bekleyebilirsiniz.