Teknoloji devi Amazon, yaklaşık altı ay önce sürücüsüz araba şirketi Zoox firmasını satın alarak kendi bünyesine dahil etti. Şimdiyse iki şirketin bir arada ürettikleri ilk model olan robotaksi araçları kamuoyuna tanıtıldı. Yoğun trafiğe sahip kentsel ortamlar için tasarlanan araç, otonom sürüş deneyimi ile misafirlerini gitmek istedikleri yere ulaştırma hizmeti veriyor.

Robotaxi tasarımı itibariyle oldukça kompakt bir görünüm içermekle birlikte, modern estetiğiyle bakan gözleri bir kez daha kendisine çevirmeyi başarıyor. Yalnızca 3,63 metre uzunluğundaki araç, herhangi bir bagaj bölmesi ya da ön kaput gibi böyle bir üründe olması pek de gerekli olmayan yerler bulunmuyor. Dört kişilik yolcu kapasitesi barındıran insansız taksi, karşılıklı bakan iki adet ikili koltuk içeriyor. İçerisinde direksiyon simidi bulunmayan Zoox aracı çift yönlü sürüş anlayışı sayesinde sokaklarda rahatlıkla hareket edip hız kesmeden görevini tamamlıyor.

Zoox’un Robotaksileri 16 Saate Kadar Çalışıyor!

Amazon ve Zoox imzası taşıyan robotaksi, içerisine yerleştirilmiş çoklu kamera düzeneğiyle kör nokta barındırmıyor. Koltukların hemen yanında yer alan düğmeler ile müzik dinleme, klimayı kontrol etme, rota hesaplama ve tahmini varış süresini görme gibi paneller oluşturan insansız araba, 133kWh batarya kapasitesi sayesinde 16 saat aktif kullanıma izin veriyor.

Amazon’un ulaşım sektöründe de hızla yükselişinin yalnızca bir parçası durumunda olan Zoox şirketi, yeni geliştirdiği robotaxi araçlarını şu anda Las Vegas, San Francisco ve Foscer City‘de kısıtlı da olsa trafiğe açık alanlarda test ediyor. Ancak araçların yaygın bir taksi hizmeti olarak ne zaman müşterilerine kapısını açacağı henüz bilinmemekte.