Disney Investor Day 2020 kapsamında duyurulan bir dizi yeni proje arasında sevilen çocuk filminin devamı niteliğindeki Zootopia+ antoloji dizisi gözleri üzerinde topladı. 2016 yılında çıkan Zootropolis filminde pek de derinlikli işlenmeyen sevimli yan karakterler, Zootopia+’ta tüm ayrıntılarıyla işlenecek. Muhtemelen her bölümde bir başka karaktere yoğunlaşacak proje, 2022 yılında Disney+ platformunda yayınlanmaya başlayacak.

2016 yılında vizyona giren Zootopia filmi Disney şirketine bir milyardan fazla hasılat kazandırmıştı. Bunun üzerine gözler, Disney’in bu yapımı bir seri haline getirmesi ihtimaline çevrilmişti. Ancak uzun bir süre Disney’den yanıt gelmeyince beklentiler azalmıştı. Nihayet şirket, bir devam filmi olmasa da antolojik dizi formatıyla hayranlarının karşısına çıkacak.

2022’de Disney+’ta yayınlanacak tek Disney dizisi Zootopia+ olmayacak elbette. Disney’in Twitter’da yaptığı son paylaşımda, yapımcı ekibin Baymax ve Tiana adlı yeni animasyon dizilerini de hayata geçireceği öğrenildi. 2023 yılındaysa Moana ile kütüphaneleri genişleyecek. Zootopia+’ta Flash the Sloth, Fru Fru ve Shakira’nın seslendirdiği Gazelle gibi ünlü karakterlerin maceraları konu alınacak. Tüm bu filmler resmi logoları ile birlikte paylaşıldı.

Just Announced: @DisneyAnimation’s first-ever original animated series are coming to @DisneyPlus: Baymax!, Zootopia+, and Tiana are coming in 2022, and Moana, the series, in 2023. pic.twitter.com/s7aOht4uU6

— Disney (@Disney) December 11, 2020