Zack Snyder’s Justice League filmi için HBO Max platformu nihayet bir çıkış tarihi belirlendi. Filmin ilk yönetmeni tarafından kurgulanan 4 saatlik özel versiyonu 18 Mart 2021 tarihinde dijital platformda gösterime girecek. İşte detaylar…

HBO Max ekranlarında yayınlanacak yönetmen Zack Snyder imzalı Justice League filmi özel kurgusu nihayet bir yayın tarihi aldı. Uzun süredir heyecanla beklenen süper kahraman temalı film için artık neredeyse haftalar kaldığını söylemek mümkün. Zira platform tarafından açıklanan son duyuruya göre yapımı 18 Mart tarihinde platformda seyretmeye başlayabileceğiz.

Zack Snyder’s Justice League premieres March 18 exclusively on HBO Max. #SnyderCut pic.twitter.com/BnJsUjZCLq — HBO Max (@hbomax) January 29, 2021

Yönetmen Zack Snyder geçtiğimiz dönemlerde filminin Mayıs ayında yayınlanacağını zaten açıklamıştı. Ancak henüz kesin bir gün ortada yoktu. Şimdi o da kesinleşti… Ayrıca Snyder’ın açıklamalarında hatırlayacağınız üzere filmin 4 saat uzunluğunda olacağı da hayranlara müjdelenmişti. Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa ve Ray Fisher gibi sayısız ünlü ismin yer aldığı DC Comics filmi görkemli kadrosuyla Batman, Süpermen, Wonder Woman, Flash, Aquaman ve Cyborg gibi çizgi roman karakterlerini bir araya getirecek.

Zack Snyder, Justice League Filminden Neden Ayrıldı?

2017 yılında sinema salonlarına gelen Justice League filminin orijinal yönetmeni normalde zaten Zack Snyder idi. Fakat kişiler nedenlerden ötürü post prodüksiyon sürecinde projeden ayrılan yönetmenin yerine Joss Whedon devreye girdi ve çalışmaları ele aldı. Warner Bros. tarafından yapım iki yönetmenin ismiyle gösterime sunuldu. Ancak tahmin edilen problemlerden dolayı film eleştirmenler ve izleyenler tarafından geçer not alamamıştı. Bunun üzerinde filmin, Snyder’ın özel olarak kurguladığı bir versiyonunun daha çıkması planlandı.