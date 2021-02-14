Uzun süredir beklenen Justice League Snyder Cut fragmanı şimdi nihayet YouTube platformunda yayınlandı. Joker, Batman, Wonder Woman, Cyborg ve daha pek çok süper kahramanı yeni imajlarıyla gördüğümüz teaser videosu heyecanla karşılandı. İşte detaylar…

İlk olarak Kasım 2017 tarihinde sinema salonlarına vizyona giren Justice League filmi pek çok kargaşayla beraber gelmiş; haliyle gişede tatmin edici bir sonuç alamayarak eleştirmenlerce kötü karşılanmıştı. Filmin baş yönetmeni Zack Snyder post prodüksiyon aşamaları sırasında kişisel nedenleri yüzünden projeyi terk edince, iş ikinci yönetmen Joss Whedon‘a kalmıştı. Ancak serinin hayranları izledikleri filmden sonra Whedon’un fikirlerini eleştirmiş ve filmin muhakkak bir Snyder Cut versiyonunun gelmesini Warner Bros. ekibinden talep etmişlerdi.

Yıllar sonra bu teklifi kabul eden Zack Snyder film için çekilen orijinal görüntülerin yanı sıra yeni sahneler de çekip kurguya ekleyerek bambaşka bir çalışma ortaya koydu. Toplam uzunluğu 4 saat olacak ve tek parça halinde dijital platformda yayınlanacak süper kahraman filmi birbirinden ünlü isimleri bir araya getirdi. Ve şimdi nihayet beklenen filmden ilk büyük trailer geldi. İşte Justice League’in Snyder Cut fragman videosu:

Lex Luthor’un “Tanrı öldü,” cümlesiyle açılan Zack Snyder’s Justice League film fragmanı bizlere yapımla ilgili çok fazla ipuçları veriyor. Beklenen yapımda Jared Leto, Henry Cavill, Ben Affleck, Ezra Miller, Gal Gadot, Julian Lewis Jones, Ray Fisher, Amber Heard, JK Simmons, Jason Momoa, Joe Manganiello, Kiersey Clemons, Ciaran Hinds, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Connie Nielsen ve Willem Dafoe gibi bir dünya yıldız oyuncunun bir araya gelmesi bekleniyor.

Zack Snyder’in Justice League filmi 18 Mart 2021‘de HBO Max platformunda yayınlanacak. Peki ya sizin filmle ilgili düşünceleriniz neler? İzlediğiniz fragman videosuna göre değerlendirmelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.