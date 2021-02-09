Yakında vizyona girecek Justice League Zack Synder Cut filminden oldukça önemli bir sahne şimdi YouTube platformunda yayınlandı. Filmde siyah elbisesi ile dikkatleri üzerinde toplayan karakteri (Henry Cavill) ilk defa HD kalitede bir sahnesiyle gösterimden önce internete sızdı. İşte detaylar…

2017 yılında vizyona giren Justice League filmi şimdi yapımın ilk yönetmeni Zack Snyder’ın kendi kurgusu ve yeniden çektiği sahneleri ile tekrar vizyona girecek. Synder Cut olarak tanımlanan yeni film için artık sayılı bir zaman kalmışken, filmden ipuçları gelmeye de son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde filmdeki Batman (Ben Affleck) ve Joker (Jared Leto) karakterlerinin nasıl göründüğünü yönetmenin yaptığı kimi paylaşımlar sayesinde önceden görme şansına erişmiştik. Son olarak Henry Cavill tarafından canlandırılan Superman karakteri 24 saniyelik bir sahnesiyle internete düştü.

Hayranların sabırsızlıkla beklediği Zack Snyder’s Justice League filmi şimdi beklentileri tavan noktasına çıkarırken; filmdeki Superman karakterinin yüksek çözünürlüklü bir sahnesi insanların sabrını sınadı. Yardımcısı Alfred ile buluştuğunu gördüğümüz Süpermen simsiyah kostümüyle görenleri adeta büyüledi. İzlediğimiz sahnede Alfred’e yaklaşan Henry Cavill, “Senin Alfred olduğunu varsayıyorum,” diyerek hikayeyi merak konusu hale getirildi.

Batman, Wonder Woman, Superman, Lois Lane, Aquaman, The Flash, Cyborg, Alfred Pennyworth ve Komiser Gordon gibi bir dolu süper kahraman ile yılın güçlü yapımları arasında yerini alacak Justice League Zack Snyder versiyonu 18 Mart tarihinde HBO Max platformunda gösterime girecek.