Önümüzdeki ay HBO Max platformunda yayınlanacak Zack Snyder’s Justice League filmi şimdiden büyük merak konusu oldu. Filmde Joker karakterine hayat verecek Jared Leto, ilk defa karakterinin imajını bu kadar net yansıttığı görünen yüksek çözünürlüklü fotoğraflarıyla hayranlarına göz kırptı. İşte o görseller…

2017’de vizyona giren Justice League filminin ilk yönetmeni Zack Synder tarafından yeniden kurgulanmış uzun versiyonu Mart ayında HBO Max ağında izleyicilere sunulacak. Toplamda dört saat uzunluğa sahip olacak yapım, tek parça halinde seyirci karşısına çıkacakken, gösterim tarihinden önce üst üste filmle alakalı haberler gelmeye devam ediyor.

Yakın bir zaman önce Zack Snyder filmin çeşitli karakterlerini içeren ufak tefek görselleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı. Bunlar arasında Batman ve Joker de vardı; ancak Joker’in fotoğrafları Jared Leto‘ya değil de Leto’nun elindeki iskambil kartına odaklandığı için karakter ne yazık ki net olarak görünemiyordu. Dün filmin siyah kostümlü Supermen ve Alfred sahnesi ortaya çıkmıştı; bugünse yine bomba gibi bir haberle karşı karşıya kaldık!

Joker Karakteri Filme Sonradan Eklendi!

Orijinal Justice League filminde yer almayan Joker karakteri, filmi yeni baştan ele alan Zack Snyder’ın vizyonu doğrultusunda sonradan senaryoya eklenmişti. On milyonlarca dolar bütçeyle ek sahneler çeken Snyder, Jared Leto’yu arayarak filmde Joker’i canlandırmasını istediğini söylemiş ve olumlu yanıt almıştı. Sonrasındaysa Joker’in sahneleri çekilmiş ve bu efsane süper kötü anti kahraman filme dahil olmuştu. Fakat bu zamana kadar karakterin görünümü gizemli bir şekilde saklanmış, hiçbir ipucu dahi verilmemişti.

Justice League Snyder Cut Filmdeki Joker Görüntüsü Ortaya Çıktı

Nihayet Leto’nun filmde nasıl bir Joker imajı çizeceğine dair çeşitli fotoğraflar internette yayınlandı. Uzun saçlı, bembeyaz yüzlü, ağzı makyaj lekeli bir görüntüye sahip olan karakter, fotoğraflarda hücre gibi bir yerde bulunmasıyla hikayesi konusunda merak yarattı. Ayrıca şimdiye kadar hep şık kıyafetleri ve havalı imajıyla dikkat çeken Joker’in belki de ilk defa bu kadar salaş bir görüntü çizmesi gözlerden kaçmadı.

Peki ya sizce Jared Leto’nun hayat verdiği bu Joker imajı nasıl olmuş? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.