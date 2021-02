Zack Snyder imzalı yeni zombi filmi Amry of the Dead, Netflix prömiyeri öncesi nihayet ilk fragman videosunu aldı. Dave Bautista’nın başrolünü üstlendiği proje, fragmanıyla beklentileri adeta tavan noktasına çıkardı. İşte o tanıtım ve filmle ilgili detaylar…

Son zamanlarda yönetmen Zack Snyder adını devamlı olarak 2017 yapımı Justice League filminin yeniden kurgulanmış sürümü olan Snyder Cut versiyonuyla duyuruyor. Çıkışına oldukça az bir zaman kalan, Mart ayında Disney+ platformunda gösterilmeye başlanacak 4 saatlik film gündemden bir türlü düşmez ve herhangi bir karesi bile günlerce konuşulur olmuşken; şimdi Snyder’in Netflix işbirliğiyle hazırladığı o projeden haberler gelmeye başladı.

Neredeyse on yıldan fazla bir süredir üretimi devam eden Army of the Dead filmi Zack Snyder’in Justice League Snyder Cut yapımından sonra 2021’deki ikinci projesi olacak. Her ikisi de dijital mecralarda gösterilecek bu yapımlardan sonuncusu, yani Ölüler Ordusu, bir grup paralı askerin sıra dışı macerasını işleyecek. Filmde dünyayı zombiler istila etmeye başlamışken, ona karşı savaşması gereken askerler bambaşka bir strateji geliştirerek Las Vegas’taki bir kumarhaneyi soyma planları yapacak. Dave Bautista ile ekibi, bu zorlu hırsızlık operasyonunda kasaya ulaşabilmek adına zombilerle kıyasıya mücadele etmek zorunda kalacaklar.

Ölüler Ordusu Film Fragmanı

Ölüler Ordusu’nun Oyuncu Ekibi ve Filmin Çıkış Tarihi

Zack Snyder tarafından yönetilen ve oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win gibi isimler bulunduran Ölüler Ordusu’nun yayın tarihi 21 Mayıs olarak bilinmekte. Beklenen film Netflix üzerinden tüm dünyada aynı gün gösterime sunulacak.