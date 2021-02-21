Son dönemler adını sıkça Justice League filmiyle duyduğumuz Zack Snyder şimdi Army of the Dead filmi ile Netflix platformuna gelmeye hazırlanıyor! Dünya prömiyerini dijital serviste yapacak film, zombi salgını sırasında bir grup askerin heyecan dolu hikayesine yoğunlaşıyor. İşte detaylar…

2017 yılında yarım bıraktığı Justice League filmine dört sene sonra geri dönüp ek sahneler çekerek tekrardan kurgulamaya başlayan tecrübeli yönetmen Zack Snyder şu sıralar Adalet Ligi filminin Snyder Cut adı verilen yeni versiyonuna yoğunlaşıyor. HBO Max platformunda gösterime girecek yapım süper kahraman temalı filmlerden hoşlanan insanlar için son dönemlerin en büyük merak konusu haline gelmişken, geçtiğimiz hafta yapımın ilk fragmanı yayına girmişti. 18 Mart’ta gösterime sunulacak film bir kenarda izleyicilerini beklerken, şimdi Snyder’ın merak edilen başka projesinden o beklenen haber geldi!

Army of the Dead, 21 Mayıs’ta Yayınlanacak!

Snyder’ın senaryosunu Shay Hatten ve Joby Harold ile birlikte kaleme aldığı Army of the Dead filmi 21 Mayıs 2021 tarihinde Netflix platformunda gösterime gireceğini açıkladı. Burada ilk defa izleyici karşısına çıkacak yapım, böylelikle dünya prömiyerini dijitalde gerçekleştirecek.

Zombi salgını esnasında bir grup paralı askerin Las Vegas’ta kumarhane soygunu planı yaptığı eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken Army of the Dead Dave Bautista, Ella Prnell, Ana de la Reguera, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro ve Matthias Schweighöfer gibi yıldızları bir araya getirecek.