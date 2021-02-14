Yönetmen Zack Snyder merak edilen Adalet Ligi 2 filminin gelip gelmeyeceği ile ilgili nihayet bir açıklama yaptı. Şimdilik hiçbir şey kesin olmasa da Snyder’ın açıklamalarından, Warner Bros. şirketinin bu konuda pek de istekli olmadığı anlaşıldı. İşte detaylar…

Çoğunlukla çektiği DC filmleri ile tanıdığımız ve geniş bir hayran kitlesine hitap etmeyi başaran usta yönetmen Zack Snyder, tartışmalı filmiyle ilgili yeni konularda gündeme gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere yönetmen 2017 yılında kızının ölümü ve stüdyo ile yaşadığı krizler sonucunda Adalet Ligi filminden geri çekilip post prodüksiyonu tamamlayamadan projeden ayrılmıştı. Bunun üzerine hayranlar #ReleaseTheSnyderCut kampanyası yoluyla Snyder’ı filmi yeniden kurgulamaya davet etmişti.

Nihayet bu hayal gerçek oldu, Zack Snyder’s Justice League filmi yeniden çekilen sahneleri, tamamıyla baştan kurgulanan 4 saatlik uzunluğuyla duyurulmuştu. Bugün nihayet HBO Max platformu tarafından ilk resmi uzun fragmanı ortaya çıkan film, 18 Mart tarihinde dijitalde yayınlanacağı müjdesini verirken; bu defa yönetmen Snyder serinin ikinci bir filminin olup olmayacağı konusunda beklenen açıklamayı gerçekleştirdi.

Justice League’in Devam Filmi Hiçbir Zaman Çekilmeyebilir

Gelecek ay beklediğimiz Justice League filmi Snyder Cut sürümüyle HBO Max’e gelirken; heyecanlı hayranlar yönetmeni devam filminin olup olmayacağına ilişkin sorularla boğmaya başladılar bile. Bu konuda ilk defa bir açıklama dile getiren Snyder, ne yazık ki hayranlarını üzecek bir açıklamayla ümitsizliğini ifade etti.

Tecrübeli yönetmen, yapım şirketi olan Warner Bros.’un kendisine Justice League 2 ya da herhangi bir başka DC filmiyle büyük olasılıkla gelmeyeceğini söyledi. Stüdyonun kendisiyle yeniden çalışmak için hiçbir ilgi ya da iştahı olmadığını söyleyen sanatçı, serinin asla doğru bir şekilde bitmeyeceğine yönelik korkusunu da paylaştı.