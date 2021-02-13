Zack Snyder’s Justice League filmi için resmi fragman videosu nihayet yarın hayranlara sunulacak. Ancak yarına kadar sabretmekte zorluk yaşayan fanlar için yönetmen, filmin Snyder Cut versiyonundan kısa bir teaser parçası kesti. 18 saniye uzunluğundaki bu fragmanın fragmanı, bir nebze de olsa merakları gidermeyi başardı. İşte detaylar…

2017 yılında yönetmen Snyder’ın ekipten ayrılmasından sonra Joss Whedon‘un projenin başına gelerek filmi tamamladığı Justice League aldığı onca negatif eleştiriden sonra DC hayranları filmin Snyder Cut versiyonu için çeşitli kampanyalar gerçekleştirmeye başlandı. Sonunda ısrarlara dayanamayan Zack Snyder‘ı yeniden projenin başına döndüren takipçiler, bir süredir heyecanla yapımın yeni versiyonunu beklemeye koyuldular.

Toplamda 4 saat uzunluğunda olacağı resmen açıklanan Zack Snyder’s Justice League filmi için son dönemlerde sıkça çeşitli duyurular gerçekleştiriliyor. Bunlardan bazıları olan Jared Leto’nun hayat verdiği Joker karakterinin nasıl göründüğü ve filmdeki Superman‘in görkemli sahnesi seyircilere gösterilmişti. Şimdiyse filmin beklenen fragmanından bir gün önce küçük bir teaser hazırlanıp paylaşıldı.

Zack Snyder’ın “TOMORROW” yazısıyla paylaştığı 18 saniyelik Zack Snyder’s Justice League fragmanı bizlere Wonder Woman, Batman ve Cyborg‘un görüntülerini de ortaya çıkaran; ayrıca kimi aksiyon sahnelerinin ipuçlarını gördüğümüz heyecan dolu anlar yaşattı. Filmin asıl fragmanı ise 14 Şubat’ta, yani yarın itibariyle bekleyenlere sunulacak.

Justice League Snyder Cut uzun kurgusu ve yeniden çekilmiş bazı sahneleriyle 18 Mart 2021 tarihinde HBO Max üzerinden yayınlanacak.