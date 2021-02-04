J. R. R. Tolkien kitaplarından Peter Jackson tarafından uyarlanan efsane Yüzüklerin Efendisi serisi ilk kez IMAX formatı için düzenleniyor. 2001’den 2003’e kadar toplamda üç filmden oluşan seri şimdi hiç olmadığı kadar net bir görüntü kalitesine sahip olacak. İşte detaylar…

Ünlü yazar Tolkien’in kariyerinin dönüm noktası olarak kabul edilen kitap serisi Yüzüklerin Efendisi, 2001 yılında Yüzük Kardeşliği filmi ile sinemaya uyarlanmış ve 2003 yılına kadar toplamda üç filmlik bir seri haline gelmişti. Oscar Ödülleri kapsamında çok sayıda ödüle layık görülen destansı film, kısa sürede kendini beyazperdenin kült yapımları arasına sokmayı başardı.

Aradan uzun yıllar geçse de asla eskimeyen Yüzüklerin Efendisi filmleri neredeyse 20 yaşına gelmesine rağmen çok sayıda alt içerik çıkarmaya devam ediyor. Kitaplardan ve filmlerden esinlenen video oyunlar, Amazon’un geliştirdiği Lord of the Rings dizisi ve daha birçok benzeri yapıttan sonra şimdi unutulmaz filmleri bir de IMAX formatında yeniden seyretme şansına sahip olacağız.

For the first time in IMAX, experience the magic of Middle-Earth. The Lord of the Rings trilogy is making its debut on the BIG screen. Remastered by Peter Jackson in stunning 4K, experience the epic in IMAX theatres Feb 5. Reserve your seat: https://t.co/LBzdw8tML0 pic.twitter.com/Q9wexUkRAx — IMAX (@IMAX) February 3, 2021

Geçtiğimiz yıl Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmleri daha iyi bir görüntü kalitesi için 4K formatına uyarlanmıştı. Bu keyifli Orta Dünya masalının şimdiyse IMAX formatı için tekrar dönüştürüldüğü öğrenildi. 5 Şubat tarihinde, yani yarın serinin ilk filmi olan Yüzük Kardeşliği yapımının seçkin sinema salonlarında gösterime gireceği öğrenildi. Bunun yanı sıra 12 Şubat’ta ise diğer iki filmin aynı şekilde yayınlanacağı açıklandı. Koronavirüsü döneminde böylesi efsanevi bir yapıtı düzenleyerek yeniden beyazperdelere ulaştırmak elbette ilgi çekici bir gelişme olsa da pandemi koşullarında sinemaların kapalı olduğu ülkeler düşünüldüğünde, zamanlaması biraz can sıkıcı gözükmüyor değil…