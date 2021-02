J. R. R. Tolkien kitaplarından Peter Jackson tarafından uyarlanan efsane Yüzüklerin Efendisi serisi ilk kez IMAX formatı için düzenleniyor. 2001’den 2003’e kadar toplamda üç filmden oluşan seri şimdi hiç olmadığı kadar net bir görüntü kalitesine sahip olacak. İşte detaylar…

Ünlü yazar Tolkien’in kariyerinin dönüm noktası olarak kabul edilen kitap serisi Yüzüklerin Efendisi, 2001 yılında Yüzük Kardeşliği filmi ile sinemaya uyarlanmış ve 2003 yılına kadar toplamda üç filmlik bir seri haline gelmişti. Oscar Ödülleri kapsamında çok sayıda ödüle layık görülen destansı film, kısa sürede kendini beyazperdenin kült yapımları arasına sokmayı başardı.

Aradan uzun yıllar geçse de asla eskimeyen Yüzüklerin Efendisi filmleri neredeyse 20 yaşına gelmesine rağmen çok sayıda alt içerik çıkarmaya devam ediyor. Kitaplardan ve filmlerden esinlenen video oyunlar, Amazon’un geliştirdiği Lord of the Rings dizisi ve daha birçok benzeri yapıttan sonra şimdi unutulmaz filmleri bir de IMAX formatında yeniden seyretme şansına sahip olacağız.

For the first time in IMAX, experience the magic of Middle-Earth. The Lord of the Rings trilogy is making its debut on the BIG screen. Remastered by Peter Jackson in stunning 4K, experience the epic in IMAX theatres Feb 5. Reserve your seat: https://t.co/LBzdw8tML0 pic.twitter.com/Q9wexUkRAx

— IMAX (@IMAX) February 3, 2021