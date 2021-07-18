Video akışı platformu, insanların yorum bölümlerinde yeterince iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlamak için bir yol bulmaya çalışırken çok çalıştı ve yakın tarihli bir şeffaflık raporuna göre platform, bilinen 1.8 milyondan fazla kanalı kaldırdı. spam yorumları az çok düzenli olarak yayınlayın. Yarım milyardan fazla yorum da benzer şekilde kaldırıldı, bu nedenle YouTube‘un bu sorunu olabildiğince ciddiye almaya çalıştığı oldukça açık.

Yakın zamanda Creator Insider kanalında yayınlanan bir video, YouTube‘un bu konuda sıklıkla karşılaştığı zorlukları tartıştı. Eldeki soruna tek bir çözüm bulunmamakla kalmaz, aynı zamanda spam gönderenlerin mesajlarını iletebilecekleri yeni ve benzersiz yollar buldukları da unutulmamalıdır. Bu, spam olaylarını azaltmaya çalışmakla suçlanan kişilerin de bu değişikliklere ayak uydurması gerektiği anlamına gelir.

Video ayrıca son zamanlarda ortaya çıkan yeni spam türlerini de ele aldı. Biri, sizi bir tür bağlantıya tıklamaya ikna etmeye çalışan ve üzerinde tüm verilerinizin bulunduğu bir form doldurmanızı sağlayan bir kimlik avı dolandırıcılığıdır. Bu, kötü niyetli bir aktörün tüm oturum açma kimlik bilgilerinizi almasına neden olur, bu nedenle sizden bir şeyler doldurmanızı isteyen bir yorum gördüğünüzde her zaman dikkatli olmalısınız.

Kimliğe bürünme, bu dolandırıcılık sırasında genellikle kullanılır, çünkü iyi bilinen bir kişiliğin yüzünü kullanmak, kullanıcıların bilgilerini yaygara olmadan bırakmalarını daha olası hale getirebilecek bir şeydir. YouTube, kanal adları ve bunların nasıl tanımlanabilecekleri konusundaki korumayı artırarak bunu düzeltmeye çalışıyor; bu, muhtemelen bir kullanıcının bunun gibi herhangi bir dolandırıcılığa düşme olasılığını azaltacak bir şey ilk etapta.

Sonuç olarak YouTube, platformunda spam olaylarını azaltmak için elinden gelen her şeyi yapıyor gibi görünüyor. Bu, çoğu içerik oluşturucuyu gerçekten olumsuz etkileyebilecek bir şeydir, bu nedenle platformun bunu geçmişte bırakmak isteyeceği ve bunun gerçekleşmesi için çaba göstereceği mantıklıdır.