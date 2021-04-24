YouTube mobil ve internet tarayıcıları üzerinde senelerdir klasikleşen çözünürlük değiştirme ekranı mobil uygulamalar özelinde değişti.

Uzun zamandır 360p, 480p, 720p ve 1080p olarak gördüğümüz çözünürlük değiştirme ekranında YouTube yönetimi yeni bir karar almış durumda.

Yeni alınan karar şimdilik sadece iOS ve Android uygulamalarında sunuluyor.

Yeni kararla birlikte kullanıcılara artık dört seçenek sunuluyor.

Bu seçeneklerde “otomatik, yüksek görüntü kalitesi, veri tasarrufu ve gelişmiş” ifadeleri yer alıyor. Kullanıcıların detaylı olarak çözünürlükleri seçebilmeleri için gelişmiş sekmesine tıklamaları gerekiyor.

YouTube yönetiminin aldığı bu karar birçok kullanıcıyı uğraştıracak olsa da internet dünyası ile yeni tanışan kullanıcılar için oldukça faydalı bir özellik olarak gösteriliyor.

YouTube ayrıca bilindiği gibi mobil uygulamalar içerisine otomatik video kalitesi seçimini de kullanıcılara sunuyordu.

Kullanıcılar için mobil veri ya da Wi-Fi bağlantısı altında farklı seçenekleri sunan YouTube yeni özelliğini tarayıcı kısmına getirmeyebilir.

YouTube Yönetimi Kısa Süre Önce YouTube Kids Uygulamasını Ülkemize Sundu

YouTube Kids uygulaması birçok ülkede hali hazırda kullanımdaydı ve ülkemize geç sunulması belki de daha avantajlı bir duruma dönüştü. Uygulama hali hazırda birçok güncelleme, özellik ve filtre ile artık ülkemizde de kullanıma açıldı.

Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de kullanımda olan YouTube Kids uygulamasının resmi açıklaması şu şekilde;

“Çocuklara özel bir ortam sunmak amacıyla tasarlanan Kids, çocuğunuzun yaratıcılık ve oyun oynama becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli konularda videolardan oluşan bir deneyim sunar. Ebeveynler ile bakıcıların da bu süreçte çocuklara rehberlik etmesini kolaylaştırır.”