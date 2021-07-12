Beğenmeme çubuğu, belki de bir fikri çevrimiçi olarak iletmenin en basit modlarından biridir ve yine de bu görevde o kadar etkilidir ki, diğer platformlardaki kişiler de bir tane ister. İster Facebook‘tan gelen öfkeli emoji, ister Reddit‘teki konuları ve kişileri olumsuz oylama yeteneği olsun, beğen ve beğenme düğmeleri, YouTube’un karşılaştığı içerikle etkileşiminizi ve izlenimlerinizi iletmenin etkili ve sözsüz bir yoludur. Genellikle videolar beğenilerden daha fazla beğeniye sahip olsa da bazen çark başka yöne döner. Genellikle komik sonuçlarla. Bunun en iyi örneği YouTube Rewind 2018 ve 2019, YouTube tarafından yapılan ve hem genel olarak topluluktan çok uzak olan hem de kurumsal sponsorluklar ve benzeri “satılan” materyaller tarafından rahatsız edilen birkaç video. Videolar şu anda şimdiye kadarki en çok beğenilmeyen videolar arasında yer alıyor ve dürüst olmak gerekirse, topluluğu kim suçlayabilir?

Her halükarda, beğenmeme düğmesi ve sayıları önemlidir ve YouTube’un çevrimiçi deneyiminin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, video paylaşım platformunun bir masaüstündeki belirli videolarda özelliği erişilemez hale getirmesi belki de hiç kimseyi şaşırtmıyor. Ve sormadan önce: Rewind 2018 bu videoların bir parçası, evet. Şimdi, neden böyle bir karar alınsın? Kolay cevap “kişinin hatalarını örtbas etmek” olsa da, YouTube’a daha onurlu niyetler vererek saygılarımızı sunalım.

Bunun önemli bir nedeni, siber zorbalığı caydırmak olabilir. Çevrimiçi trollerden oluşan bir topluluk olan YouTube’un siber zorbalık tarafı, burada birkaç bin kilometrelik bir bilgisayar ekranının arkasına saklanabilen bireylerin ne kadar özgüvenli olabileceklerini gösteriyor. YouTube, nefret dolu bireylerin kasten bireysel üzüntü ve zarar vermesini engellemek için beğeni/beğenmeme oranını ortadan kaldırmaya karar verir. Zafer! Yoksa öyle mi?

Sonuç olarak, bu tür girişimler bile YouTube’un sınırları aşma yöntemidir. Siber zorbalıkla mücadele gerçek bir mazeret olsa da, ele alınabilecek başka birçok şey var. Her şeyden önce, YouTube içerik oluşturucularının duygularını korumak için beğenmeme oranını engellerken, mühendisler de bu tür propaganda yapan, nefret dolu bireyleri yakalamak ve/veya yasaklamak için yeterince enerji harcamamaktadır. Ayrıca, böyle bir yaklaşım, beğen düğmesinin var olmasının ikinci en büyük nedenini de aktif olarak yok sayar.

Bir videonun ne kadar iyi olduğu, değişmez bir şekilde videodaki beğenme/beğenmeme oranıyla bağlantılıdır. Bunu engellemek, içerik oluşturucuların içeriklerinin ne kadar iyi performans gösterdiğini veya içerik oluşturucunun çekirdek kitlesinde yankılanıp yankılanmadığını yargılamanın hiçbir yolu olmadığı anlamına gelir. Bu, bir eli arkada bağlıyken bir YouTube kariyerine başlamanın neredeyse eşdeğeridir. Bu özelliğin olmaması, YouTube’un topluluğu için Insights hareketine müdahale edebilecek bir şeydir. Son olarak, bu kavram hala başarıyla kullanılabilir.

Botlar ve sahte görünüm oluşturan ordular, çevrimiçi ortamda bir baş belası haline geliyor ve hızlı bir denetim gerektiriyor. YouTube’da “çiftlikler gibi” olarak kullanılmaları özellikle rahatsız edici ve çoğu zaman yanıltıcıdır. Yorumlarda çok sayıda bot bulunan veya neredeyse kazanılmamış sayıda abone ve beğeni içeren videolar, YouTube’un ciddi olarak dikkate alması gereken oranı gizleyebilir. Bu şekilde, yaratıcı, konuşmalarıyla ilgili ana içgörü çizgisini kaldırarak cezalandırılır. Botların yapacak hiçbir şeyi yoktur ve hemen ardından kolayca yasaklanabilir.