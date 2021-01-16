Dünyanın en popüler video izleme platformu YouTube çok yakında müthiş bir yenilik getirmeye hazırlanıyor. Şu anda test aşamasında olan bir özellik, bizlere yakında YouTube’tan içerik izlerken doğrudan alışveriş yapma imkanı sağlayacak. Videoyu izleyenler, ekranda gördükleri ürünleri inceleyip satın alabilecekler.

Doğrudan alışveriş seçeneği yakında YouTube’a eklenecek sol alt köşede bir mağaza simgesi ile belirecek. Bu ikona tıklayan kullanıcılar, videodaki ürünleri tüm ayrıntılarıyla görürken, dilerlerse daha fazla bilgi edinebilecekleri bir sayfaya yönlendirilecek; yahut direkt olarak kredi kartı bilgilerini girerek ürünü sipariş edebilecekler. Böylelikle YouTube’tan çıkmadan talep ettiğiniz ürünleri satın alabileceksiniz.

Şimdilik sadece belli başlı içerik üreticilerinin hesaplarında test edilen video içi satın alımlar özelliği, yalnızca ABD’de seyirciler tarafından görünüyor. Ancak özelliğin kararlı sürümüyle birlikte çok yakında iOS, Android ve masaüstü uygulamalarında da doğrudan alışveriş seçeneğini görmemiz çok yakında gerçekleşecek gibi durmakta. Fakat yine de özelliğin tüm dünyada aynı anda kullanıma açılması muhtemelen hemen mümkün olmayacak; kademeli bir şekilde bu yeniliği kullanmaya başlayabileceğimizi söylemek gerek.

Bu sayede YouTube reklam gelirleri dışında perakende mağazalarından da para kazanmaya başlayacak. Dolayısıyla hem YouTube’un hem de mağazaların işine gelen bir yenilikle karşılaşacağız. Elbette ki bu özellik sadece söz konusu iki tarafın değil, biz kullanıcıların da epeyce işine yarayacak. Pratik bir biçimde, başka herhangi bir platforma girmeden alışverişlerimizi tamamlayabileceğiz.