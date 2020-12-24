Dijital video platformu YouTube, 2020 yılının bitmesine ramak kala yılın en çok izlenen videolarını duyurdu. Listede Enes Batur, Mesut Can Tomay, Ali Biçim, Berkcan Güven, Efe Uygaç, Rıdvan Abi, Berk Coşkun ve Kafalar gibi fenomen YouTuber’lar yer alırken, dikkat çekici bir şekilde TV dizileri de YouTube‘ta epey bir ilgi gördü.

Her yıl olduğu gibi yine viral videolar yılın en popüler içerikleri arasında yerini korurken, bu sene kedi videoları ilgi odağı oldu. Televizyon programları arasında ise Masumlar Apartmanı, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Öğretmen ve Kırmızı Oda dizisi çeşitli bölümleri ile milyonlarca izleme topladı.

2020 Yılında En Çok İzlenen YouTube Videoları (Türkiye)

Konuşan Kediler 20 – En Komik Kedi Videoları – 16 milyon Masumlar Apartmanı – 1. Bölüm – 15 milyon ENES BATUR – DOLUNAY TİKTOK VİDEOLARI TEPKİ – 13 milyon Hurvivor (46.Bölüm) – Çok Güzel Hareketler 2 – 13 milyon NİSA SAHNEYİ SALLADI! | Survivor Birleşme Partisi – 12 milyon Öğretmen 1. Bölüm – 11 milyon Kırmızı Oda | 1. Bölüm – 10 milyon WHATSAPP’ın 10 GİZLİ ÖZELLİĞİ (Silinen Mesajları Okuma, Mavi Tik Hilesi, Engeli Anlama) – 10 milyon BİLAL HANCI – KIŞKIRTMA THIS IS MY LABORRRR !!! (Sevdanın Böylesini) – 8 milyon GACI OLİMPİYATLARI #1 w/ Ali Biçim & Berkcan Güven & Efe Uygaç & Rıdvan – 7 milyon

YouTube Türkiye tarafından paylaşılan bu listenin akabinde bir de yılın en çok dinlenen müzikleri raporu göze çarpıyor. Bu raporda da 174 milyon izleme sayısı ile ilk sırada Zehra Cennetten Çiçek şarkısı ile yer alırken; ikinci sıradaysa internet fenomeni Reynmen Leila şarkısıyla 171 milyon tıklamaya sahip oldu. Üç numarada ünlü rap yıldızları Ezhel ve Murda‘nın meşhur düeti Bi Sonraki Hayatımda Gel bulunuyor.

2020 Yılında YouTube’ta En Çok Dinlenen Şarkılar

Zehra – Cennetten Çiçek – 174 milyon Reynmen – Leila – 171 milyon Murda & Ezhel – Bi Sonraki Hayatımda Gel (prod. Spanker) – 170 milyon Ece Mumay – Galaksi -159 milyon Gazapizm – Unutulacak Dünler – 152 milyon DİDOMİDO feat. EGLO G – NİMET – 122 milyon Tuğçe Kandemir – Kurban Olduğum – 115 milyon Ziynet Sali – Kalbim Tatilde – 109 milyon Murda – Eh Baba (prod. Rockywhereyoubeen) – 90 milyon Urban Transformations in My Head – 83 milyon

Peki ya sizin bu yıl YouTube platformunda defalarca kez izlediğiniz videolar ve dinlediğiniz parçalar hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşabilirsiniz!