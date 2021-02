YouTube içerik üreticileri için dünyanın fark noktalarında açtığı Space stüdyolarını bir süre daha kapalı tutmaya karar verdi. Pandemi nedeniyle kalabalık toplulukların bir araya gelmesini istemeyen şirket, yaratıcı kanal sahipleri için farklı modeller yöntemiyle bir araya gelmesi umuyor.

Bundan yaklaşık on yıl kadar önce YouTube platformu içerik oluşturucuları için destek niteliğinde Space adı verilen çeşitli stüdyolar açmaya başlamıştı. Şimdiye dek Londra, Los Angeles, Tokyo, New York, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Berlin, Paris, Bombay ve Dubai gibi on farklı kentte stüdyolarını genişleten video barındırma ağı; diğer birçok firma gibi pandemi döneminde fiziksel mekanlarını kapatmaya karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde YouTube baş işletme sorumlusu Robert Kyncl bu stüdyolardan Londra, Los Angeles, New York, Paris, Rio de Janeiro ve Tokyo’daki mekanların artık tamamen kapalı kalacağını duyurmuştu. Sao Paulo, Berlin, Mumbai ve Dubai’deki stüdyoların ise fiziksel olarak açık kalmaya devam edeceği belirtilmişti.

YouTube

YouTube Stüdyosu partnerlerine daha iyi stüdyolarda kayıt yapma, etkinliklere ev sahipliğinde bulunma ve içerik üretimi konusunda ders verme gibi hizmetlerini artık sanal dünyaya taşımaya karar verdi gibi gözüküyor. Dünyanın dört bir yanındaki tüm kullanıcılarına çok daha kolay ulaşmak isteyen uygulama, bunun için Pop-up yöntemini kullanıyor ve bu sayede bir süredir 20 şehirde 50’ye yakın Pop up etkinliğe ev sahipliğinde bulunuyor. Bu etkinliklere 15 binden fazla YouTuber’ın katıldığı biliniyor.

Sanal etkinlikler sayesinde ise 145 ülkeden 70 binden fazla insana ulaşmayı başaran YouTube yeni stratejisi sayesinde daha fazla bölgeye ulaşabildiklerini belirtirken, bunun kalıcı bir hale geleceğini de ima ediyor. Kapanan stüdyoların yeniden açılmayacağı belirtildiği gibi, uzun bir süre daha yeni bir stüdyo açılmayacağı düşünülüyor.