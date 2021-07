2019’da ve 2020’nin başlarında Instagram, Facebook, Google gibi büyük sosyal medya ve teknoloji devlerinin hepsi gözlerini o sırada gelişen belirli bir platforma sabitlemişti ve bu platform TikTok’tu. TikTok’un kullanıcılar arasındaki ani yükselişi ve popülaritesi kesinlikle sıra dışı bir şey. TikTok, çok kısa bir süre içinde ortaya çıkmayı ve tüm sosyal platform endüstrisine böylesine güçlü bir rekabet sunmayı başardı. TikTok kısa sürede 2020’de en çok kullanılan 3. uygulama haline geldi.

TikTok’un artan popülaritesi ve TikTok’tan artan rekabeti, Instagram ve YouTube gibi diğer sosyal platformları kısa uzunlukta video içeriğine olan talebi kabul etmeye ve kısa video içerik özellikleri sürümleriyle ortaya çıkmalarına neden oldu. Instagram, kullanıcıların Instagram uygulamasında kolayca bulabilecekleri kısa ve ilgi çekici videolara sahip olan Reels ile çıktı. Google’ın sahibi olduğu YouTube, TikTok’la rekabet etmek için kendi başına bir şeyler geliştiren bir şirketti ve o da “YouTube kısa filmleri”ydi. YouTube Shorts, YouTube uygulaması içinde bir özellik olarak yayınlandı ve TikTok’a benzer kullanıcı arayüzüne sahip küçük uzunlukta video içeriklerinden oluşuyor ve lider bir video platformu olan YouTube, en fazla video içeriğine sahip ve çok sayıda kullanıcıya sahip. Video içeriğini izlemek için platformu ziyaret eden YouTube geniş kullanıcı tabanı, YouTube şortlarının kesinlikle başarılı olacağını düşündüren bir şeydir.

Instagram gibi diğer platformlar kısa video içerik özelliğini yalnızca sınırlı ülkelerde yayınlarken, YouTube, YouTube kısa video özelliğini 100 ülkede yayınlamayı dört gözle bekliyor. YouTube bu özelliği ilk olarak Eylül 2020’de Hindistan’da yayınladı ve o zamandan beri özelliğin beta sürümleri Amerika Birleşik Devletleri dahil çeşitli ülkelerde yayınlandı. Halihazırda YouTube şortları olan ülkeler bunu yapmaya devam edecek ve listeye 100 tane daha eklenecek. Kullanıcılar, YouTube uygulamasındayken kısa videolar izlemek için ‘şort’ özelliğini kullanabilecekler.

We are rolling out the @YouTube #Shorts beta to everywhere where YouTube is available this week! Excited to see the creativity from mobile @YouTubeCreators, esp how they use our remix audio feature from videos across YouTube… pic.twitter.com/Vj3y179A07

— Neal Mohan (@nealmohan) July 12, 2021