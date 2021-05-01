ABD merkezli internet devlerinden Google’ın YouTube servisi bilindiği gibi aktif olarak büyük bir kitle tarafından kullanılıyor.

Kullanıcılar YouTube üzerinden hemen hemen her konuda bilgi sahibi olabiliyor ve uygulama içerisinde büyük zaman geçiriyor.

Google’ın sahibi olduğu YouTube, bazı kullanıcıların yorumları okumadan geçenlerin sayısının oldukça yüksek bir oranda olduğunu görmüş olmalı ki yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyorlar.

Henüz oldukça kısıtlı bir kullanıcı üzerinde test edilen bu yeni özellik güvenilir teknoloji kaynağı Android Police tarafından keşfedilmiş durumda.

SoundCloud müzik servisini bilmeyenler için kullanıcılar kendi yaptıkları müzikleri burada paylaşıyorlar ve kullanıcılar da saniyelerine göre herkesin o an görebileceği özel bir yorumlama özelliğine sahip bir uygulama.

SoundCloud yorumlarından oldukça etkilenilen bu yeni özellik ile kullanıcılar saniye üzerinden “sesi kısın” gibi uyarılarda bulunabilecek ya da “burayı dikkatli izleyin” gibi ifadeler ile kullanıcıların ilgisini daha da çekebilecek.

Android Police haberinde yer alan ifadelere göre YouTube bu özelliği yukarıda da dediğimiz gibi henüz çok küçük bir grup üzerinden test ediyor.

O kadar gizli bir proje ki kaynak özelliğin ancak temsili bir görselin oluşturmuş durumda.

YouTube’un bu özelliği sayesinde kullanıcılar hiç olmadığı kadar yorum yapmaya başlayacak gibi gözüküyor.

YouTube yönetimi özellik hakkında henüz hiçbir ifade kullanmadı. Özelliğin web tarafına da geleceği iddialar arasında.