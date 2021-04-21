Sosyal medya uygulamalarında sayısız tehlike bulunuyor. YouTube gibi birçok uygulama da çocuklar için özel olarak filtrelenmiş ve ebeveyn kontrollü uygulamalar geliştiriyor.

YouTube Kids uygulaması birçok ülkede hali hazırda kullanımdaydı ve ülkemize geç sunulması belki de daha avantajlı bir duruma dönüştü. Uygulama hali hazırda birçok güncelleme, özellik ve filtre ile artık ülkemizde de kullanıma açıldı.

Başta ABD olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde de kullanımda olan YouTube Kids uygulamasının resmi açıklaması şu şekilde;

“Çocuklara özel bir ortam sunmak amacıyla tasarlanan Kids, çocuğunuzun yaratıcılık ve oyun oynama becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli konularda videolardan oluşan bir deneyim sunar. Ebeveynler ile bakıcıların da bu süreçte çocuklara rehberlik etmesini kolaylaştırır.”

Söylendiği kadarıyla YouTube Kids’te sunulan videoların ailelere uygun içerikler olması için ciddi çalışmalar yapılıyor. Firma bu konuda ise şunları söylüyor:

“İnternetteki en genç kullanıcılarımızı korumak için mühendislik ekibimizin oluşturduğu otomatik filtreler, gerçek kişiler tarafından yapılan incelemeler ve ebeveynlerden aldığımız geri bildirimlerin bir karışımını kullanıyoruz.”

YouTube Kids Ebeveynler İçin Vazgeçilmez Bir Çözüm Olacak

Bilindiği gibi günümüz çocukları artık TV başında çizgi film ya da çocuk programları izlemiyor.

Çocuklar için oldukça tehlikeli olan internet için bu tarz çözümler ebeveynler için de bulunmaz bir nimet olarak gösteriliyor.

YouTube Kid’e iOS ve Android marketleri dışında internet tarayıcıları üzerinden de ulaşılabiliyor