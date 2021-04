Günümüzde sosyal medya sayesinde her an her yerdeki gelişmelerden kolayca haberdar olabiliyoruz. YouTube, Facebook ve buna benzer birçok sosyal meyda içerik üreticilerinin etkileyebildiği ya da dokunabildiği inanılmaz sayılarda insanlar oluyor. Bu konu hakkında ebeveynler ve sosyal medya uygulamalarının sorumluluk düşüyor.

Bilindiği üzere YouTube içerisinde saçma, anlam ifade etmeyen ve kötü örnek oluşturabilecek içerikler görüyoruz. YouTube içerisinde başta çocuklar olmak üzere herkes etkileyebilecek maalesef binlerce video yer alıyor.

Bugün YouTube yönetimi bu konu hakkında ciddi bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Artık YouTube içerik üreticilerinin yalnızca videoları değil gerçek hayatlarının da inceleneceğini belirten YouTube yönetimi, gerekli durumlarda ağır yaptırımlar uygulayacağını açıkça belirtti.

YouTube, Üreticilere Sert Yaptırımlar Uygulayacak

Bu önemli sorumluluk proje kapsamında videolarda ya da gerekli durumlarda özel hayatlarda bir ihlal durumu gerçekleşirse; kanalın para kazancının süreli ya da tam olarak önüne geçme, ana sayfada gözükmeme, trend sekmesinde gözükmeme gibi ağır yaptırımların uyarısı verildi.

YouTube bugüne kadar uyguladığı cezaları genel olarak süreli şekilde veriyor. Özellikle yurt dışı YouTube trendlerinde çok daha kötü örnekler görmüştük ve bu örnekler bile geçici kısıtlamalara çarptırılmıştı.

YouTube yönetiminin aldığı bu kararın nasıl sonuçlar doğuracağını hep birlikte göreceğiz. Alınan bu sorumluluk kararı sonrası içerik üreticileri de sponsorlu içeriklerinde daha aktif bir rol üstlenecek gibi gözüküyor.