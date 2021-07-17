Sosyal dev şimdi, video akışı yapmayı ve aynı anda takipçileriyle etkileşim kurmayı seven tüm kullanıcıları için toplam üç yeni özellik sunuyor. Üç yeni özellik, yalnızca abonelerin sohbet etmesini, video klipleri kesmeyi ve akış içinde anketleri içerir. Bu özellikler, iyi bilinen bir akış platformu olan Twitch’te uzun süredir mevcuttu ve YouTube bunları Twitch‘ten ödünç aldı.

Yalnızca abonelerin sohbeti, yayıncı ve abone olunan izleyici arasındaki sohbet konuşmasını sınırlayacaktır. Bu harika bir özellik çünkü yayıncıların gerçek aboneleriyle bire bir etkileşime girmesine izin verecek ve belirli bir kanalı takip etmeyen ve yeni gelenleri sınırlayacaktır. Güvenlik duygusu ve en sevdikleri içerik oluşturucularla gerçek bir sosyal etkileşime sahip olacakları gerçeği, kullanıcıları büyük olasılıkla tüm kanal oluşturucuları için bir bonus puan olan kanal için ödeme yapmaya teşvik edecektir.

Bunun dışında, özelliklerin anketler kısmı, içerik oluşturucuların akış videosuna anketler koymasına izin verecek, böylece izleyicileri yalnızca akışa katılırken oy verebilir. Oylama özelliği harika çünkü bu sayede içerik oluşturucuların izleyicilerinden anketlere oy vermelerini istemeleri daha kolay olacak, bu da takipçilerinin en çok neyi sevdiklerine karar vermelerine ve kanal için bu şekilde yola çıkmalarına yardımcı olacak.

Son olarak, VOD kırpma özelliği hayran sayfalarının videonun bazı kısımlarını keserek hayran sayfalarına ve kanallarına yüklemelerini kolaylaştıracaktır. Bu şekilde, birden fazla saatlik videolara katılamayanlar, hayran sayfaları bu kupürleri yüklediğinde kaçırdıkları komik veya önemli kısımları görebilirler.

Tüm bu özellikler şu anda yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucu için test aşamasındadır ve kalıcı olarak ne zaman yayınlanacağı bilinmemektedir. Ama kesin olarak bildiğimiz şey şu ki, yayınlandığında önce 1000 aboneyi aşan tüm kanallar için açılacak ve daha sonra bundan daha az aboneye yer açacaktır.