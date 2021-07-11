Oldukça yakın bir zamanda, YouTube tarafından, kullanıcılara, emojiler ve her türlü ayrıntı ile kanallarının güncellemelerinden ve durumlarından bahseden sözde Başarı Kartlarını yayınlamaları ve yayınlamaları için çağrıda bulunan bir güncelleme sunuldu.

YouTube Studio sayfasındaki yeni kartlar, akış devinden yapılan bir açıklama ile tanıtıldı. Bahsedilen bu kartlar, kullanıcıların abone sayısı, izlenme süresi, yorum ve beğeni ile ilgili olarak ulaşacakları belirli kilometre taşları için ayarlanmıştır. Bu güncellemenin, içerik oluşturucuların çalışmalarının değerini ve YouTube topluluğu için önemini anlamalarına yardımcı olacağı daha da detaylandırıldı.

YouTube‘un açıklamasının yansıttığı görüşleri destekleyen birçok kişi vardı ve bunun, içerik oluşturucuların birçok içerik oluşturucuya yerleştirilen cam tavanları yükseltmeye, desteklemeye ve hatta kırma isteğini sağlamaya yardımcı olmak için ihtiyaç duyduğu cesaret verici eylem olabileceğini belirtti. çeşitli dünya genelinde.

Bununla birlikte, bunun hiçbir işe yaramadığı ve içerik oluşturucuların videolarına koyduğu koşullara, durumlara ve sıkı çalışmaya hiçbir katkı sağlamayan küçük bir önlem olduğu görüşünde olanlar da vardı. Hatta bazıları, bu kartların bir ortaokul öğretmeninin beyninin çalışması olduğunu ve bu olumsuz önyargılı dünyadan finansal belirsizlik, olumsuz yorumlar ve nefretle karşı karşıya kalan yeni içerik oluşturucuların zorlu yaşamına hiçbir şey eklemediğini söylemeye devam etti.

Bunun dışında güncelleme, YouTube‘un üç yönlü güncellemesinin bir parçasıydı. İkinci güncelleme, YouTube’un Nisan ayının başlarında Yaz başında tanıttığı zamanlanmış yorumların daha iyi bir sürümü etrafında dönüyor.

Fikir, YouTube‘un platformda yayınlanan yorumların daha fazla geçerliliğini ve alaka düzeyini üretmek için bir araya gelmesinin bir sonucuydu. Bu aynı zamanda kullanıcının en heyecan verici kısımları ve izleyiciler tarafından izleyicilere sunulan yorumların çoğunun zaman damgalarıyla en çok ilgilendiği kısımları anlamasına yardımcı olur. Bu güncelleme aynı zamanda YouTube mobil uygulamasını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Üçüncü güncelleme, 1 Ocak 2017’den önce listelenmemiş videolar yüklemiş olan tüm kullanıcılara bir hatırlatmaydı. Bu, bu tür kullanıcılara videolarının algoritma tarafından özel olarak kabul edileceğini ve özel bölüme yerleştirileceğini bildirmek içindi. Bunu önlemek için kullanıcının videonun durumunu kendi başına değiştirmesi gerekir.