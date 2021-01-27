Dünyaca ünlü video izleme platformu YouTube son üç yıl içerisinde içerik üreticileri için 30 milyar dolardan fazla ödeme yaptığını açıkladı. Servisin CEO koltuğunda oturan Susan Wojcicki, izleyicilerine ve kanal sahiplerine destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi. İşte detaylar…

YouTube’un CEO’su Susan Wojcicki bugün yayınladığı yılın ilk blog gönderisinde, YouTube platformunun son üç yıl içerisinde içerik üreticileri, sanatçılar ve medya kuruluşları için toplamda 30 milyar doları aşkın bir ödeme yaptıklarını dile getirdi. YouTube’taki reklamlar, Katıl butonu ve canlı yayın bağışları sayesinde düzenli ödemeler elde eden kanal sahipleri, bu sayede video çekerek iyi gelirler elde edebilecekleri bir platforma kavuştu.

Wojcicki’nin kaleme aldığı yazıda aynı zamanda YouTube’un büyüme istatistikleri için de epey detaylar verildi. İçerik üreticilerinin reklam geliri elde etmesine imkan sağlayan YouTube İş Ortağı Programı sistemine katılan yeni kanal sayısının 2020 yılında iki katından fazlasına yükseldiğine değinildi. Bu sayede platformdan tam zamanlı olarak yüz binlerce insanın maddi olanaklar elde etmesine de kapı aralandığı ifade edildi.

Popüler video sitesi için ileri vadedeki hedeflerini de dile getiren Wojcicki, bu konuda daha şeffaf olmayı amaçladıklarını belirtti. YouTube’un hizmet verdiği ülkelerde içerik üreticilerinin cinsiyet, ırk, etnik kimlik ve cinsel yönelimleri konusunda daha rahat paylaşımlar yapabileceği bir alan açıldığı dile getirildi. Wojcicki’nin gönderisinde tüm bunların dışında uygulamayla ilgili daha pek çok detaya yer verildi. Şu bağlantıya tıklayarak gönderinin tamamını okuyabilirsiniz.