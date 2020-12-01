2020’nin bitmesine yalnızca bir ay kala büyük dijital mecralar yıllık raporlarını kullanıcıları ile paylaşmaya başladı. Bu doğrultuda önce Spotify yılın en sevilen şarkıları ve sanatçılarını paylaşırken; Google Play Store ise en popüler oyun ve uygulamaları duyurmuştu. Şimdiyse sıra ünlü video izleme platformu YouTube’a geldi. YouTube yılın sevilen videoları, en hızlı büyüyen içerik üreticileri, en popüler kanallar ve en çok izlenen müzik klipleri olmak üzere dört farklı liste oluşturdu.

2020 Yılının En Popüler Videoları:

8:46 – Dave Chappelle – Netflix is a Joke Building the Perfect Squirrel Proof Bird Feeder – Mark Rober We Broke Up. – jeffrreestar $250,000 Influencer Rock, Paper, Scissors Tournament – MrBeast I’m Coming Out. – NikkieTutorials Minecraft Speedrunner VS 3 Hunters GRAND FINALE – Dream Ricky Gervais’ Monologue – 2020 Golden Globes – NBC Quarantine Stereotypes – Dude Perfect Some Good News with John Krasinski Ep. 1 – SomeGoodNews We Can’t Believe This Happened – David Dobrik

2020 Yılının En Çok Büyüyen İçerik Üreticileri:

Dream (13.5 milyon abone) Tiko (5.3 milyon abone) Chloe Ting (16.2 milyon abone) EddieVR (4.93 milyon abone) charli d’amelio (8.58 milyon abone) Dixie D’Amelio (6.77 milyon abone) GeorgeNotFound (4.52 milyon abone) SomeGoodNews (2.56 milyon abone) Hyram (4 Million milyon abone) Bailey Sarian (3.21 milyon abone)

2020 Yılının En Çok İzlenen Müzik Klipleri:

Future – Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video) Lil Baby x 42 Dugg – We Paid (Official Video) NLE Choppa – Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video) Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video] DaBaby – ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio] Roddy Ricch – The Box [Official Music Video] YoungBoy Never Broke Again – Lil Top [Official Music Video] Drake – Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk Lil Baby – The Bigger Picture (Official Music Video)

2020 Yılının En Popüler İçerik Üreticileri:

MrBeast (46.9 milyon abone) Dream (13.5 milyon abone) ZHC (17.6 milyon abone) SSSniperwolf (23.3 milyon abone) Tiko (5.3 milyon abone) Chloe Ting (16.2 milyon abone) JoshDub (8.28 milyon abone) LazarBeam (17.3 milyon abone) EddieVR (4.93 milyon abone) The Royalty Family (10.8 milyon abone)

Peki ya sizce bu yıl YouTube’da yılın içeriği hangisiydi? Değerli fikirlerinizi veTeknoloji.net ailesi ile yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!