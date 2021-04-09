Ülkemizde Apple ile ilgili her olayın gündeme geldiğini biliyoruz. Gerek güvenlik açığı gerekse bu tarz ilginç olaylar ile birçok isim haber yapılıyor ve gündeme geliyor. İşte bu Trabzonlu öğrencinin de 1 Nisan şakası olabileceğini düşündüğümüz için paylaşım yapmamıştık ve reklam olayı gerçekten de yalan çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Mert Topal isimli bir öğrenci 20 Nisan tarihide ABD’ye giderek Apple’ın bir reklamında oynayacağını ve 4 aylık süreçte annesinin de beraberinde gideceğini açıklamıştı.

Kariyerinin ilerleyen günlerinden manken olma hayali ile büyüyen genç, Apple’ın açtığı bir ilanı gördüğünü ve ilana başvurum kazandığını söylemişti. Marketing Türkiye kaynağına göre tüm bu yaşananların asılsız olduğu belirtiliyor. Apple’ın böyle bir iş kolunu online olarak yapmadığı aktarılıyor.

Apple, Reklam Yüzü Yalanlandı

Marketing Türkiye kaynağı, Apple’ın reklam yüzü olacağını iddiasını yalan olduğunu söylüyor. Olayın değişik kısmı ise gencin aile üyeleri de aktif olarak gerçek ifade veren isimler. Gencin ebeveynleri çocuklarından gurur duyduklarını ve bu işin üstesinden çok kolay bir şekilde geleceğini düşündüklerini demişti. Hatta genç kazandığı para ile kendi ve kardeşinin eğitim giderlerini karşılayacağı ve babasının işine yatırım yapacağını söylemişti.

Fakat konun bir yalan olduğu ve Apple’ın bu tarz reklam işlerinde ajanslar ile çalıştığı ve sürecin bu kadar basit olmadığı belirtildi.