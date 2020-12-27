Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan, Netflix Türkiye’nin yeni orijinal filmi Kin’in başrolünde oynayacak. Kin filminde Erdoğan’a deneyimli aktör Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu eşlik edecek. İşte filmle ilgili bilinen tüm detaylar…

Kanal D ekranlarında Çok Güzel Hareketler 2 ve TRT 2’de Öğrence isimleri programları sunan tecrübeli sanatçı Yılmaz Erdoğan, şimdi bir Netflix filmi için kolları sıvamış durumda. BKM Film yapımcılığında hayata geçecek Netflix’in yeni orijinal filminde Erdoğan’a Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi başarılı oyuncular da yer alacak.

Şu anda oldukça hakkında oldukça kısıtlı bilgiye sahip olunan yeni BKM filmi, ortaya çıkan ilk iddialara göre Kin adıyla platformda gösterilecek. Fakat projenin içeriği ve türü ile alakalı ne yazık ki mevcut bilgiler epeyce az. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara göre izleyiciler, filmin ağır bir isme sahip olduğu gerekçesiyle Yılmaz Erdoğan’ı bu defa bir komedi filmiyle değil, daha dramatik bir rolde görebileceğimizi öne sürüyor.

Bilmeyenler için Yılmaz Erdoğan, Kin’in de oyuncu kadrosunda bulunan Ahmet Mümtaz Taylan ile daha önce Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da filminde yer almıştı. Dolayısıyla sinefiller, dram da olsa komedi de olsa filmin izleyicileri yanıltmayacağından neredeyse çok emin. Çekimleri yakında başlayacağı düşünülen Kin filmi yüksek olasılıkla en erken 2022 yılında Netflix’e eklenecek gibi görünüyor.