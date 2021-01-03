Yeni yıl itibariyle kullanıcılarına hizmet vermeye başlayan Exxen’in anlık abone sayısı belli oldu. Acun Ilıcalı, ilk üç günlük kullanıcı verilerini kişisel Instagram hesabı üzerinden hayranlarına duyurdu. Bugün 3. gününü kutlayan Exxen, açıklanan bilgilere göre şu anda yüz binlerce aboneye sahip. İşte detaylar…

BluTV ve PuhuTV gibi yerli video platformlarına rakip olarak görülen Exxen uygulaması 1 Ocak 2021’de gece saatlerinde ziyaretçilere kapılarını araladı. Şu anda piyasadaki üçüncü gününde olan platform orijinal içerikleri ile büyük kitlelere hitap etmeye başlarken, Acun Ilıcalı tarafından ilk defa Exxen’in kullanıcı sayısı öğrenildi. Ilıcalı’nın kendi Instagram sayfası üzerinden paylaştığı hikayede, platformun şu anda 500 bin abone rakamını aştığı ifade edildi.

İlk yedi gün boyunca deneme sürümü kapsamında ücretsiz olarak hiç para vermeden kullanabileceğiniz Exxen, iki farklı paket ile kullanıcılarını ağırlamaya başladı. Bunlardan ilki olan reklamlı seçenek 9,99 TL’den satılırken, bu paketle kullanıcıların beş farklı hesap açabileceği, HD kalitede Exxen’in tüm içeriklerini izleyebileceği öğrenildi. Bir diğer paketse 19,99 TL’lik reklamsız opsiyon oldu. Bu paketin avantajıysa reklamları tamamen kaldırarak indir-izle özelliği ile içerikleri tüketebilmek olarak biliniyor.

Exxen’de Karşılaşılan Hatalar Çözülmeye Başladı!

Acun Ilıcalı‘nın bir diğer Instagram paylaşımı ise Exxen’de ortaya çıkan can sıkıcı problemler üzerineydi. Kullanıcı yoğunluğu sebebiyle platformun çökme gibi durumlarla karşılaştığını ifade eden Ilıcalı, bu teknik sorunların büyük oranda çözüldüğünü belirtti. Abonelik iptali gibi diğer hataların ise zamanla çözüleceği düşünülüyor.