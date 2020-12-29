Exxen’in rakibi olarak tanımlanan yerli video streaming ağı Gain yarın resmen kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak. Vedat Milor, Can Bonomo, Şokopop, İlber Ortaylı, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar ve daha pek çok sayısız ünlü ismi bir arada buluşturacak platform 2021 yılında orijinal içerikleri ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor!
30 Aralık tarihinde tüm mobil cihazlarda hizmet vermeye başlayacağı açıklanan GAIN platformu, ilk orijinal içeriğini 31 Aralık’ta Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel programı ile gerçekleştirecek. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş tarafından sunulacak magazin temalı program, çok sayıda ünlü ismi canlı yayında yan yana getirerek eğlence dolu bir yeni yıl şovu hazırlayacak.
Ocak 2021 itibariyle yeni içeriklerini yayınlamaya başlayacak Gain, Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrolünde oynadığı 10 Bin Adım dizisi, MFÖ belgeseli Ele Güne Karşı ve daha sayısız gösteriye yer verecek. Şimdilik Gain’in fiyatı ve abonelik koşulları bilinmese de uygun rakamlarda başlayacağı tahmin edilen platformun ilk somut bilgileri nihayet yarından itibaren gelmeye başlayacak. Gain’de yayınlanacak içerikler ise şu şekilde açıklanmış durumda:
- Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı
- 10 Bin Adım
- Open Mic Rap Yarışması
- GAİN Sahne
- Elektromonolog
- İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi
- İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular
- Sokopop Hayat Dudaklarda Mey
- Şokopop Skandallar & Co
- Şokopop Profiller
- Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı
- Teker Teker Sor Vedat Milor
- Überkiloz – Duraktan Durağa
- Ex Aşkım
- Şarkı Hikayeleri
- İlham Aldığım İdoller
- Metot
- Senkron
- Terapist
- Oyunlar Holding
- Türkiye’de Kadın Olmak
- İstanbul Apartmanları
Peki ya yukarıdaki Gain dizileri, filmleri ve programları arasında sizi en çok heyecanlandıran proje hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!
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