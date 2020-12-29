Exxen’in rakibi olarak tanımlanan yerli video streaming ağı Gain yarın resmen kullanıcılarına hizmet vermeye başlayacak. Vedat Milor, Can Bonomo, Şokopop, İlber Ortaylı, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar ve daha pek çok sayısız ünlü ismi bir arada buluşturacak platform 2021 yılında orijinal içerikleri ile adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor!

30 Aralık tarihinde tüm mobil cihazlarda hizmet vermeye başlayacağı açıklanan GAIN platformu, ilk orijinal içeriğini 31 Aralık’ta Mücbir Sebepler Yılbaşı Özel programı ile gerçekleştirecek. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş tarafından sunulacak magazin temalı program, çok sayıda ünlü ismi canlı yayında yan yana getirerek eğlence dolu bir yeni yıl şovu hazırlayacak.

Ocak 2021 itibariyle yeni içeriklerini yayınlamaya başlayacak Gain, Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrolünde oynadığı 10 Bin Adım dizisi, MFÖ belgeseli Ele Güne Karşı ve daha sayısız gösteriye yer verecek. Şimdilik Gain’in fiyatı ve abonelik koşulları bilinmese de uygun rakamlarda başlayacağı tahmin edilen platformun ilk somut bilgileri nihayet yarından itibaren gelmeye başlayacak. Gain’de yayınlanacak içerikler ise şu şekilde açıklanmış durumda:

Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı

10 Bin Adım

Open Mic Rap Yarışması

GAİN Sahne

Elektromonolog

İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi

İlber Ortaylı ile Kışkırtıcı Sorular

Sokopop Hayat Dudaklarda Mey

Şokopop Skandallar & Co

Şokopop Profiller

Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı

Teker Teker Sor Vedat Milor

Überkiloz – Duraktan Durağa

Ex Aşkım

Şarkı Hikayeleri

İlham Aldığım İdoller

Metot

Senkron

Terapist

Oyunlar Holding

Türkiye’de Kadın Olmak

İstanbul Apartmanları

Peki ya yukarıdaki Gain dizileri, filmleri ve programları arasında sizi en çok heyecanlandıran proje hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!