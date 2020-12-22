Yaklaşık bir ay önce duyurulan Nokia 6300 4G versiyonu bugün Çin pazarında 61 dolarlık komik fiyatlarla satışa çıktı. Cihaz ülkemiz kur oranına göre yaklaşık 460 TL civarı bir rakama tekabül ediyor. İlk defa 2007 yılında piyasaya sürülen bu telefon pek çok insanın ilk mobil deneyimiydi. Günümüzde son derece kullanışsız duran bu model, şirket tarafından bir kez daha düzenlenerek 4G bağlantı desteğine yükseltildi ve küçük bazı değişikliklere gidildi.

2007 yılında çıkan orijinal modelinden bir miktar daha büyük yapıda göze çarpan Nokia 6300 4G, 2.4 inçlik ekranlarla tasarlandı. Tuşlu yapısı ve retro görüntüsü ile eskiye sadık kalınarak yenilenen cihaz, Qualcomm Snapdragon 210 yonga seti tarafından desteklendi. 512 MB RAM kapasitesine sahip model tüm bu düşük donanım özelliklerine rağmen WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarına erişebilmesiyle artı puan topladı.

Nokia 6300 4G, Tek Şarjla 27 Gün Boyunca Ayakta Kalıyor!

Günümüzde gençler tarafından pek de karşılığı olmayan bu Nokia telefonu daha ziyade arama, mesajlaşma ve birkaç küçük uygulamayı kullanmak isteyen tüketicilere tavsiye ediliyor. Zira oyun oynama, uygulama indirme ve fotoğraf çekme gibi özellikler son derece kısıtlı. Bunun için 4 GB dahili depolama tanımlayan telefon, microSD kart girişi sayesinde 32 GB’a kadar belleği genişletebiliyor.

Arka tarafta LED flaşlı bir adet VGA kamera yer alırken, cihazda GPS ve Bluetooth desteği göze çarpıyor. KaiOS işletim sistemi ile çalışan model en çok da batarya modülüyle iddiasını sergiliyor. Nokia nostaljik görünümlü telefonu için, tek şarjla 27 günlük kullanım vaadinde bulunuyor!