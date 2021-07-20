YouTube Sağlık ve Halk Sağlığı Ortaklıkları Direktörü ve Küresel Başkanı Dr Garth Graham, yeni girişimin sağlık profesyonellerini faydalı bilgiler sağlama çabalarının merkezine koyduğunu söyledi.

Bu haftadan itibaren Amerika Birleşik Devletleri’ndeki YouTube kullanıcıları, sağlıkla ilgili videolar ararken yeni özellikleri görmeye başlayacak. İçerik güvenilir bir içerik oluşturucudan geliyorsa, videolarda sağlık kaynağı bilgi panelleri gösterilecek ve sağlık içeriği rafları, ilgili sağlık sorunlarını aradığınızda yetkili videoları vurgulayacaktır. Bu bildirimler kaliteli bilgiler bulmaya yardımcı olurken, diğer kaynaklardan gelen videolar da mevcut olmaya devam edecektir.

Bu güncellemeye giren çalışmaları tartışan Dr Graham şunları söyledi:

“Şubat ayında YouTube, Ulusal Tıp Akademisi tarafından toplanan bir uzman panelinden, “yetkili sağlık içeriği kaynaklarının” nasıl tanımlanacağı ve bu kaynakların yetkilerini nasıl elde edip koruyacağı sorusunu ele almalarını istedi. Uzman paneli, türünün ilk örneği olan sağlık kaynakları için bu ilkeleri hazırladı. Diğer teknoloji şirketlerinin de bu ilkelerin kendi ürünleri ve platformlarıyla çalışmalarını nasıl bilgilendirmeye yardımcı olabileceğini gözden geçirip değerlendireceklerini umuyoruz.”

Mevcut durumda, sağlık bağlamı özelliklerinin sunumuna yalnızca akredite sağlık kuruluşları ve devlet kurumları dahil edilir, ancak YouTube, izleyicilere daha güvenilir içerik sunabilmek için uygunluğu genişletmenin yollarını arıyor. YouTube ayrıca bu özelliği dünyanın dört bir yanındaki kitlelere sunmanın yollarını arıyor.