Firefox 89‘un tasarım revizyonundan sonra, sürüm 90 güncellemesi nispeten çekingendir. Ancak iki önemli şeye odaklanır: gizlilik ve izleyici engelleme. Firefox hayranıysanız ve gizliliğinizi koruma ve izleyicileri otomatik olarak engelleme misyonunu sürdürüyorsanız, bu güncellemeyi beğeneceksiniz.

En son sürüme güncellemek için Firefox uygulamasını açın ve Ayarlar > Genel > Firefox Güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et seçeneğine gidin. Firefox ayrıca, Google Play Store’dan alabileceğiniz Android için bir sürüm 90 güncellemesi sunuyor. İşte Firefox 90’daki yenilikler.

SmartBlock 2.0, Facebook oturum açma bilgileriniz ile çalışır

Firefox 90 güncellemesi, Özel Tarama ve Katı mod için izleyici engelleme özelliği olan SmartBlock’u geliştirdi. Artık, web siteleri arası izlemeyi engellemeye devam ederken, Özel Modda sitelere giriş yapmak için Facebook’u kullanabilirsiniz. Firefox‘un önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, tarayıcı, izleme sunucularından geçtiği için Facebook’u kullanarak oturum açma isteğini engellerdi.

Şimdi, Facebook‘u kullanarak oturum açmaya çalıştığınızda, Firefox bunu tanıyacak ve geçici olarak izin verecektir (yalnızca oturum açma işlemi için). Bu yapıldıktan sonra, siteler arası izleme tekrar engellenecektir.

Windows için arka plan güncellemeleri

Bu güncelleme ayrıca Windows bilgisayarlar için arka planda bekleyen güncellemeleri kontrol edecek, indirecek ve kuracak bir arka plan güncelleme özelliği sunar (yedi saatte bir kontrol eder).

Firefox bu özelliği kademeli olarak kullanıma sunuyor ve bunu Ayarlar’dan etkinleştirebilirsiniz.

1. Menü düğmesine tıklayın ve Ayarlar’a gidin.

2. Genel bölümünde, Firefox Güncellemeleri’ne gidin.

3. Burada, Güncellemeleri otomatik olarak yükle (önerilen) seçeneğini etkinleştirin ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak Firefox çalışmıyorken işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kredi kartları ekleyin ve senkronize edin

Firefox ayrıca artık Firefox hesabınıza (masaüstünde ve Android uygulamasında) kredi kartları eklemenize ve bunları senkronize etmenize olanak tanır. Bu bilgiler hesabınızda şifrelenir ve tüm cihazlarınızda kullanılabilir.

Android için Firefox’taki Değişiklikler

Android tarafında, Firefox, Ayarlar’daki arayüzü değiştirdi. Şimdi en üstte Firefox‘u varsayılan tarayıcı olarak ayarlamanızı isteyen büyük bir başlık görüyorsunuz ve kredi kartı eklemek için yeni bir bölüm var.

Firefox 90 ayrıca desteklenen web siteleri için ileri/geri önbellek özellikleri ekler, böylece web sayfaları arasında daha hızlı gidip gelmeyi bulabilirsiniz.

Teknik değişiklikler

Bu güncelleme FTP’yi tamamen kaldırır: Önceden, bir bayrak kullanarak Dosya Aktarım Protokolünü etkinleştirebilirdiniz, ancak bu artık mümkün değil. Bu, FTP sunucularına erişmek için FileZilla gibi özel bir tarayıcı kullanmanız gerekeceği anlamına gelir.

Ayrıca, üçüncü taraf uygulamalarla uyumluluk sorunlarını yönetmenize yardımcı olacak yeni bir “hakkında:üçüncü taraf” sayfası olduğunu da unutmamalısınız. Yalnızca HTTPS modunun istisnaları “about:preferences#privacy” içinde yönetilebilir.