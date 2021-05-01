Bilindiği gibi Samsung, amiral gemi modellerinin yanında oldukça uygun fiyatlı geniş bir ürün yelpazesine sahip.

Firma Apple’ın da yaptığı gibi amiral gemi ailesinin yanında renkli tasarımlı Fan Edition adlı modeller de tanıtıyor.

Samsung Galaxy S20 FE hali hazırda LTE ve 4G olmak üzere iki farklı model olarak sunuluyor. Firma bu iki sürüme yeni bir model daha ekleme girişimde olduğunu daha önce de belirtmiştik.

S20 FE modeline ek olarak Samsung çok kısa bir süre içerisinde Meksika resmi sitesinde Galaxy S21 FE modelini sergiledi.

İşte bu küçük hata sonrası teknoloji siteleri S21 FE modelinin tanıtımının çok yakın olabileceği düşünüyor.

Teknik özellikleri daha önceden sızdırılan Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli, ekran tarafında 6,4 inç’lik AMOLED panel ile geleceği iddia ediliyor.

İşlemci tarafında ise henüz net olmamakla birlikte Qualcomm Snapdragon 888 ya da Exynos 2100 işlemcilerinde gücünü alacağı düşünülen model, pil olarak 4.500 mAh pil ile gelecek.

Samsung Galaxy S21 FE akıllı telefon modeli kesin olarak üçlü kamera modülü ile gelecek. RAM tarafında 6, 8 GB RAM kullanacak olan model 128 ve 256 GB hafıza seçenekleri ile gelecek.

Samsung Galaxy S21 FE Akıllı Telefon Modeli Ülkemize de Getirilecek

Samsung bilindiği gibi Galaxy S20 FE akıllı telefon modellerinden 4G sürümünü ülkemizde satışa sundu.

Yeni tanıtılacak olan S21 FE modelinin de ülkemizde satışa sunulacağına kesin gözle bakılıyor.