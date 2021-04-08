Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon modeli aktif olarak iki farklı seçenek olarak raflarda bulunuyor. Model 5G ve LTE teknolojileri ile belirlenen pazarlarda raflarda yerini almış durumda fakat hatırlamayanlar için telefon modellerinden bazıları ekran konusundaki sorunları ara ara gündeme geliyor.

Hatırlatmak adına LTE sürümü Exynos 990 işlemcisinden gücünü alırken 5G sürümü de Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisinde gücünü alıyor. Samsung’un yeni Galaxy S20 FE sürümü ise Qualcomm Snapdragon 865 Plus işlemcisini kullanacak ve 4G teknolojisi ile gelecek.

Akıllı telefon modelinin netlik kazanan diğer özellikleri ile 6,5 inçlik Super AMOLED panelli 120 Hz ekran yenileme hızı ve 6 GB RAM + 128 GB hafıza seçenekleri ile yolda bulunuyor. Samsung Galaxy S20 FE, ön tarafında 32 MP selfie kamerası ile gelecek. Arka tarafında ise 12 MP + 12 MP ve 8 MP lenslerinden oluşan üçlü kamera modülünden oluşacak.

Yeni sürüm Samsung Galaxy S20 FE modelinde aktarılana göre 4.4W gücüne kablosuz şarj imkanı sunulan 4.500 mAh kapasiteli bir pil kullanılacak.

Yeni Samsung Galaxy S20 FE Ülkemizde Satışa Sunulmayabilir

Samsung’un 4G teknolojili yeni Samsung Galaxy S20 FE akıllı telefon modelini ülkemizde satışa sunmayacağı düşünülüyor. Hatırlatmak adına ülkemizde Samsung Galaxy S20 FE 5G sürümü bulunmuyor, LTE destekleyen ve Exynos 990 işlemcisinin kullanıldığı bir sürüm raflarda satılıyor.

Bazı teknoloji kaynakları ise yeni 4G sürümünde Qualcomm Snapdragon 865 Plus yerine yine Exynos 990 işlemcisinin kullanılacağını iddia ediyor.