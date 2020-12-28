Efsane Resident Evil film serisi yeniden başlatılmış sürümüyle 2021 yılının son çeyreğinde vizyona girecek. Sony Pictures yapım şirketi, yaklaşan filmin çekimlerinin tamamlandığnıı dile getirirken, çıkış tarihi için de net bir gün paylaşıldı. İşte detaylar…

Toplamda altı filmlik serisi ile 2002 yılında sinema salonlarına gelmeye başlayan Resident Evil filmleri, en son 2016 yılında The Final Chapter isimli yapımla sona ermişti. Orijinali Capcom imzalı Japon video oyun serisine dayanan seri Paul WS Anderson, Alexander Witt ve Russell Mulcahy gibi yönetmenler tarafından çekilmiş; başrollerde ise Milla Jovovich, Sienna Guillory, Oded Fehr ve Ali Larter gibi isimler sahne almıştı.

Ülkemizde Ölümcül Deney adı altında yayınlanan Resident Evil şimdi Johannes Roberts imzasıyla yeniden sinemalara gelecek. Roberts’in yazıp yönettiği korku filmi bugün Sony Pictures‘in yaptığı sosyal medya paylaşımına göre artık nihayet çekimleri tamamladı. Paylaşılan fotoğrafta yeni Resident Evil’in logosu açığa çıkarken, klakette yönetmenin adının hemen yanında görüntü yönetmeni Maxime Alexandre‘nin ismi dikkat çekti.

That’s a wrap in Raccoon City. 🎬

diREcted by Johannes Roberts pic.twitter.com/q5mmQxjFQo — Sony Pictures (@SonyPictures) December 28, 2020

Resident Evil’in Yeni Filmi 9 Eylül’de Çıkacak!

1998 yılında geçecek Resident Evil Reboot filmi ilk oyunun başlangıç hikayesini tekrar anlatmayı tercih ederken, aynı zamanda Raccoon City’nin sırları mercek altına alınacak. Kaya Scodelario, Robbie Amell, Avan Jogia, Hannah John-Kamen, Tom Hopper, Neal McDonough, Donal Logue ve Richard Aiken gibi yıldız isimlerin kadroda görev alacağı yapım 9 Eylül 2021 tarihinde vizyona girecek.