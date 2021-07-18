AppAnnie tarafından yapılan analizin gösterdiği gibi, TikTok 2021’in en çok yüklenen uygulaması oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında TikTok inanılmaz sayıda indirildi. Oysa YouTube, yarattığı satışlar açısından en üst sırada yer almaktadır. Bu da en çok indirilen uygulama olan TikTok‘un YouTube kadar satış yapamadığını gösteriyor.

YouTube ve HBO Max‘in her ikisinin de nadir bir önemi paylaştığını belirtmekte fayda var. Bu uygulamaların her ikisi de, en çok yüklenen uygulamalar listesinin yanı sıra en karlı uygulamalar listesinde listelenen tek uygulamalardır.

App Annie, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ve tüm dünyadaki en popüler uygulamaları kapsayan trend analizi raporunu sundu. Facebook, üç uygulamasıyla birlikte en çok indirilen 10 uygulama listesine hükmettiği için tarih tekerrür ediyor. Bu özel kategoride en üstte TikTok, ardından YouTube ve Facebook geliyor. Bundan sonra HBO Max, Instagram ve Facebook messenger listeyi işgal etti. Yedinci sırada Snapchat, ardından ZOOM ve Cash App geliyor. Netflix, sıradaki son kişi.

Bununla birlikte, çoğu karlı uygulama söz konusu olduğunda, liste genellikle flört uygulamaları tarafından doldurulur. Onuncu sırada Bumble Uygulaması, dokuzuncu sırada Hulu bulunuyor. Listenin başında ise en çok parayı kazanan YouTube var. HBO Max, Tinder, Disney+, Google One da 2021’in karlı uygulamaları arasında.

App Annie’ye göre, dünya çapındaki uygulama pazarı, tüm zamanların harcama kilometre taşını bir kez daha paramparça etti. 34 milyar dolar olan ikinci çeyrek hesabı, 2020’deki ikinci çeyrek toplamından yaklaşık 7 milyar dolar ve 2021’deki ilk çeyrek toplamından 2 milyar dolar daha fazlaydı.

App Annie ayrıca bir kişinin telefonda muhtemelen ne kadar saat boşa harcadığını da inceledi ve 2021’de sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinden bu yana bu sürenin azalıp azalmadığını da öğrendi. akıllı telefonlar ve saatlerce ekrana bakmak vücut sağlığı için iyi olmadığı gibi sosyal varoluş için de iyi değildir.

İnsanların kilit altındayken telefonlarında harcadıkları tüm ek saatler aslında bir alışkanlığa dönüştü. İnsanların günlük olarak uygulamaları kullanarak harcadığı zaman miktarı kesinlikle çok büyük. Ve özellikle geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rusya ve Türkiye’de hala %40’ın üzerinde artıyor.

Beklenmedik bir şekilde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önde gelen çığır açan iş uygulamaları, özellikle Avrupa olmak üzere diğer ülkelerdeki uygulamalardan önemli ölçüde farklılık gösteriyor. PictureThis uygulaması ve Poparazzi gibi Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli ölçüde büyüyen iki uygulama arasında yer alıyor.