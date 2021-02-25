Disney ve Pixar ortaklığında geliştirilen Luca filmi için ilk tanıtım fragmanı nihayet bugün yayınlandı. İtalya’da geçen dokunaklı bir arkadaşlık hikayesini konu alan animasyon film, sıcacık kareleri ve etkileyici görselliğiyle hayranlarının karşısına çıktı. İşte Luca’yla ilgili açıklanan detaylar…

Pixar yeni filmi Luca için bugün ilk fragman videosunu takipçileriyle paylaştı. Şimdiye kadar Arabalar, Yukarı Bak, Kayıp Balık Nemo, Ratatouille ve Oyuncak Hikayesi serisi gibi sayısız gişe rekortmeni filme imza atan film stüdyosu; Disney+ platformu için geçtiğimiz yıl Soul filmini izleyicileriyle buluşturmuştu. Şimdiyse yine Disney ortaklığında geliştirilen ve aynı serviste gösterime girecek bir başka yapım olan Luca’dan yepyeni haberler gelmeye başladı. Öncelikle filmin fragmanını izlemenizi, ardından haberin detaylarını okumanızı tavsiye ediyoruz:

Soul’un iki Altın Küre adaylığından ve henüz açıklanmasa da muhtemel bir Oscar adaylığının akabinde yaratılan yeni Pixar filmi Luca, İtalya’da birlikte olağanüstü bir yaz geçiren iki arkadaşın dostluğuna değiniyor. Alberto ile Luca’nın beraber geçirdikleri yazı konu alan film, bu sıkı dostların büyüme hikayesini anlatmakla beraber; aynı zamanda tüm bu eğlenceli maceralarının yanında suyun derinliklerinden gelen deniz canavarlarıyla olan ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosu Mike Jones ile Jesse Andrews tarafından kaleme alınan Walt Disney ve Pixar ortaklığındaki filmde Jacob Tremblay ve Jack Dylan Grazer hikayenin ana odağındaki iki sıkı dostu seslendiriyor. Filmin ilk kez Haziran 2021 itibariyle gösterime gireceği belirtiliyor.