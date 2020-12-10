Başarılı akıllı telefon üreticisi OPPO, Reno4 serisini çıkardıktan 6 ay sonra şimdi Reno5 serisi 5G modellerini resmileştirdi! Bugün Çin’de tanıtılan iki yeni amiral gemisi telefonu, Snapdragon ve MediaTek’in en iddialı işlemcileriyle donatılarak karşımıza çıkarıldı. Tam anlamıyla birer fiyat-performans telefonları olan bu cihazlar, parasının hakkını fazlasıyla verecek donanım özellikleri ile hayranlık uyandırdı.

OPPO Reno5 5G

Ekran: 6,43 inç OLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB UFS 2.1

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.300 mAh + 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Full HD+ çözünürlük üzerinde 90Hz ekran yenileme hızı sağlayan Reno5 5G cihazı, serinin önceki modelleriyle aynı Qualcomm Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirildi. Dörtlü kamera kurulumunda 64 MP f / 1.7 sensör sunan telefon, mükemmel selfie çekimleri için 32 MP f / 2.4 oranında bir sensörle beklentileri çıtaya çıkardı. 8 + 128 GB varyantı için 413 dolar talep eden cihaz, daha fazla RAM ve depolama alanı talep edenler için 12 + 256 GB’lık sürümüyle 458 dolar karşılığında listelendi.

OPPO Reno5 Pro 5G

Ekran: 6,55 inç OLED

İşlemci: Dimensity 1000+

RAM: 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.350 mAh + 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Kavisli OLED ekranıyla harika bir tasarıma sahip olan Reno5 Pro 5G cihazı 90Hz ekran yenileme hızı ve 120Hz dokunmatik örnekleme hızıyla performans canavarı bir kullanıma erişiyor. Serinin Snapdragon işlemcili modellerinin aksine MediaTek ile çalışan cihaz, Dimensity 1000+ yonga seti sayesinde hızını en üst noktalara çıkarıyor.

Kamera yapısı konusunda standart model ile tıpatıp aynı özellikleri içeren cihaz tüm bu özelliklerin haricinde çift SIM kart desteği, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve bir adet USB-C bağlantı girişine yer veriyor. Android 11 işletim sistemiyle açılan cihaz iki varyant halinde satılıyor. Bunlardan ilki olan 8 + 128 GB’lık sürüm 519 dolar iken, 12 + 256 GB’lık sürümüyse 580 dolar fiyat etiketiyle açıklanmakta. Her iki telefonun da 18 Aralık tarihinden itibaren satışa çıkması bekleniyor.