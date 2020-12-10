Köklü telefon üreticisi Nokia, HMD Global şirketi çatısı altında yeni akıllı telefonunu piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Şirketin yayınladığı son lansman tarihi posteri, bizlere cihazın ismini açık bir şekilde ifade etmese de yeni cihazın Nokia C1 Plus adı altında satışa sunulması bekleniyor. Ünlü sertifika platformu TENAA üzerinde Nokia TA-1335 model numarasıyla görünen cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında elimizde bazı kayda değer ipuçları bulunuyor.

Nokia C1 Plus’ın Sızdırılan Teknik Özellikleri

TENAA üzerinde Nokia TA-1335 model numarasıyla görünen yeni akıllı telefon modeli 149.1 x 71.2 x 8.75 mm boyutlarında ve 122 gram ağırlığında gözüküyor. Lacivert ve şampanya rengi seçenekleriyle tasarlanan cihazın 720 x 1440 piksel HD+ çözünürlük oranı, 18:9 en boy dengesi ve 5,45 inç LCD ekran kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Cihazda şimdilik ismi bilinmeyen bir yonga seti kullanılırken, 1,4 GHz sekiz çekirdekli bir işlemciyle karşılaşmamız muhtemel gözüküyor.

2 GB RAM kapasitesi ile düşük bütçeli bir fiyat etiketiyle geleceği düşünülen cihaz, 64 GB dahili depolama alanı sunmakta. Telefonun Android 10 işletim sistemi ile açılacağı biliniyor. Selfie kamerası için 3 megapiksel bir lens hazırlayan cihaz, arkadaki tekli kamera modülünde ise 5 MP‘lik bir lense yer veriyor. Bunun yanı sıra cihazda 2,500 mAh pil kapasitesi ile 5 watt hızlı şarj sistemi bekleniyor.

Elbette ki tüm bu özelliklerin Nokia C1 Plus’a ait olduğu şimdilik kesin değil. Ancak çıkan özellikler, söz konusu cihazın, yaklaşan C1+ cihazına ait olabileceğini düşündürüyor.