Jennifer Garner ve Édgar Ramírez’in başrolünü üstlendiği Netflix yapımı Yes Day filmi için tanıtım fragmanı yayınlandı. Gelecek ay ekranlara gelecek eğlenceli film, asla hayır diyemeyen iki ebeveynin eğlenceli hikayesini anlatacak. İşte detaylar…

Amy Krouse Rosenthal ve Tom Lichtenheld‘in aynı adlı çocuk kitabına dayanan Yes Day (Evet Günü) filmi çok yakında Netflix’e gelecek. Jennifer Garner ve Edgar Ramirez gibi güçlü iki ismin başrolünü üstlendiği yapımın ilk fragmanı ise şimdi Netflix tarafından YouTube’ta paylaşıldı. Çocuklara hitap edecek bu keyifli komedi temalı film, ailecek seyredebileceğiniz hoş bir yapım olarak gelecek ay arşivde yerini alacak.

Yes Day Film Konusu

Çok yakında Netflix’e gelecek Evet Günü filmi konusu itibariyle 24 saat boyunca üç çocuklarının isteklerine karşı asla “hayır,” diyemeyecek iki ebeveynin zorlu bir gününü anlatacak. Allison ve Carlos Torres isimli anne-baba, çocukların camları açık araba yıkamak, kahvaltıda dondurma yemek ve eve su kaydırağı almak gibi talepleriyle karşı karşıya kalacağı yapım tüm aileye keyifli anlar yaşatacak.

Yes Day Filmi Ne Zaman Çıkacak?

Jennifer Garner, Edgar Ramirez ve Jenna Ortega‘nın başrolünü üstlendiği Yes Day oyuncu kadrosunda güçlü isimleri bir araya getiriyor. Çocuklara ve ailelere hitap edecek bu eğlenceli film Miguel Arteta imzasıyla yönetilirken, senaryosu Justin Malen imzasıyla kaleme alınıyor. Keyifle seyredeceğiniz yapım 12 Mart 2021 tarihinde Netflix platformu aracılığıyla izleyicilere aktarılacak.