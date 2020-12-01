Haftalardır beklenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi nihayet bugün gerçekleşti ve etkinlikte beklendiği üzere Snapdragon 888 yonga seti tanıtıldı. Qualcomm’un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarladığı son model işlemci soketinin önümüzdeki yıl Samsung, OnePlus, LG, Sony ve daha birçok telefon üreticisi tarafından kullanılacağı eklendi.

Android işletim sistemli amiral gemisi telefon işlemcisi olarak lanse edilen Qualcomm Snapdragon 888, şirketin başarıyla yürüttüğü 8 serisi yonga setlerine farklı bir boyut kazandırıyor. Seride ilk defa bir SoC, 5G bağlantı desteği ile tam anlamıyla entegrasyon içerisinde çalışıyor. Şirketin bu yılın başlarında tanıttığı X60 modeminden yardım alan işlemci, 6GHz bantlar üzerinde mmWave 5G‘yi çalıştırıyor. 5G modem çoklu SIM desteği ile beraber yüksek veri hızları için gelişmiş bir performans sergileyerek en yüksek 5G bağlantı hızlarına erişiyor.

Oyun ve Fotoğraf Odaklı Telefonlar İçin İdeal!

Mükemmel bir mobil oyunculuk deneyimi sağlayacak yonga seti, telefondan oyun oynamayı seven kullanıcılar için şahane birtakım özellikler barındırıyor. Snapdragon Elite Gaming sistemi ve önceki nesle göre daha hızlı grafik performansı oluşturan donanım; mobil fotoğrafçıları da yarı yolda bırakmayacağının vaadini veriyor. Güncellenmiş ISP teknolojisi sayesinde 12 MP kameralar ile saniyede ortalama 120 fotoğraf çekme potansiyeli ortaya çıkıyor.

Qualcomm Incorporated Başkanı Cristiano Amon yeni nesil işlemci donanımı Snapdragon 888 hakkında birçok paylaştı ancak parçanın ne zaman bir telefonda yerleşik olarak hayata geçeceği ile ilgili ne yazık ki bir bilgi verilmedi. Ama yine de 2021 yılında birden fazla cihazda bu yonga setini göreceğimiz mümkün duruyor!