Kısa bir süre içerinde sonlandırılan Apple etkinliği dahilinde yeni renk seçenekli iPhone 12 yanında iOS 14.5 ve iPadOS 14.5 işletim sisteminin önümüzdeki hafta yayımlanacağını belirtti. Uzun zamandır geliştirilen iOS 14.5, 9 farklı beta sürümü yayımlamıştı ve sonunda final sürümü kullanıcılara sunulacak.

Yeni iOS 14.5 ile maskeli kullanımlardaki kilit açımındaki zorlukların önüne geçmek için Apple Watch modeli ile açma seçeneği ve birçok yeni özellik ekleniyor.

Etkinlik sırasında Apple iPhone 12 ve iPhone 12 mini akıllı telefon modellerine yeni bir renk seçeneğini ekledi. Apple’ın yeni rengi mor tonunda ve aşağıdaki görselden ulaşabilirsiniz.

iPhone 12 Modelinin Yeni Renk Seçeneği Oldukça Şık Duruyor

Bunun dışında Apple uzun zamandır beklenen Podcasts abonelik sevisini de duyurdu.

Mayıs ayı ile kullanıma açılacak olan Podcast aboneliği 170 ülkede kullanıma açılacak. Yeni üyelik sistemi ile reklamsız dinleyebilme özelliği ve bazı Podcast’lerin ücretsiz olarak dinleyebilme gibi imkanlar sağlıyor.

Apple dijital bir etkinlik yapmasına rağmen ara sahneler ile oldukça etkileyici etkinliğe imza atmış durumda. Diğer şirketlerin de bu tarz etkinliklerinin oldukça standart ve sıkıcı geçtiğini belirtmeden geçmeyelim.

Etkinlikte iPad modelleri için kullanılan Magic Keyboard’a beyaz renk seçeneği ekleyen Apple, Mac tarafı için kullanılan klavyelerde ise Touch ID destekli klavye modelleri de tanıttı ve bu klavyeler renk seçenekleri ile herkesi iki kere düşündürecek gibi gözüküyor.