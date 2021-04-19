İşlemci üreticilerinin aldığı ortak karar sonrası Intel’in yeni Alder Lake-S işlemcilerinde ve AMD Zen 4 ailesinde yeni jenerasyon bellek standartları kullanılacak.

Alınan standartlar sonrası üretici şirketlerde yeni jenerasyon DDR5 RAM modelleri üzerinde aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni nesil deniliyor çünkü bildiğiniz gibi birçok şirketler DDR5 DRAM tanıtımları yapmıştı. İşlemci modellerinin duyurulmasına kısa bir süre kalmışken Çinli şirket Netac iddialı bir açıklama yaptı.

Yeni DDR5 RAM, En Hızlı DDR4 Modelinde İki Kat Daha Hızlı

Oyuncu dünyası için oldukça iddialı karşılanan bu yeni nesil bellek modelleri ile 10.000 MHz hızında bellek üretimi yapılmak isteniyor.

Günümüz DDR4 modelleri 3000 ve 4000 MHz seviyelerinde üretiliyor. T-Force Xtreem DDR4-5600 modeli günümüzün en güçlü modeli olarak gösterilebilir ve isimlendirmede de yazdığı gibi 5600 MHz seviyelerinde çalışıyor.

Netac tarafından geliştirilmek istenen bu bellekler, IFA45 Z9ZSB kod ismine sahip. Henüz bir prototip olarak üretilen modeller son kullanıcı için uygun bir model olarak gösterilmiyor.

Bilgisayar sistemleri için en yüksek hızlar ve en pahalı donanımlar her zaman yüksek verimlilikle sonuçlanmıyor. Kullanılan parçaların birbiri ile uyumu da oldukça önemli karşılanıyor.

Oyuncu dünyası tarafından merakla beklenen bu yeni nesil bellek modelleri tahmin edilebileceği gibi yüksek fiyat etiketlerine sahip olacak.