James Bond karakteri ile Daniel Craig’i son kez izleyeceğimiz No Time To Die filmi vizyon tarihini Ekim 2021’e erteledi. Ölmek İçin Zaman Yok adıyla sinema salonlarına gelecek yapım, pandemi nedeniyle bir yılı aşkın bir süre zarfı sonunda nihayet hayranlarıyla buluşacak. Tabii eğer yine bir ertelenme haberi ile karşılaşmazsak…

İlk defa 2006 yılında Casino Royale filmi ile James Bond rolüne hayat veren usta aktör Daniel Craig, oynadığı casus karakteriyle izleyicileri kendine hayran bırakmıştı. Şimdiyse yolun sonuna gelindi ve No Time To Die filmiyle Craig’in seriye veda edeceği öğrenildi. Fakat işin kötü yanı, beklenen Ajan 007 filmiyle bir türlü kucaklaşamadık. Zira filmin vizyon tarihi pandemi nedeniyle sürekli olarak erteleniyor!

James Bond: No Time To Die filminin normal şartlarda Nisan 2020‘de sinema salonlarına ulaşması bekleniyordu. Fakat planlandığı gibi olmadı… Yılın en büyük filmlerinden biri olmaya aday Ölmek İçin Zaman Yok, Koronavirüsü salgını yüzünden birkaç kez ertelenme kararı aldı. Tam bu ertelenmelerin sonuna gelindiği ve artık filme kavuşacağımız düşünülürken, yine can sıkıcı bir haberle karşılaştık ve filmin tekrar ileri bir tarihe atıldığını öğrendik.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021

James Bond’un resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan son fotoğrafta konuya ilişkin birinci ağızdan bilgi geldi. No Time To Die’nin çıkış tarihi olarak 8 Ekim 2021 tarihi adres gösterildi. Bu filmin dördüncü ertelemesi oldu. Umuyoruz ki bir daha herhangi bir tarih değişikliğiyle karşılaşmayız!