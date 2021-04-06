Amerika merkezli teknoloji devlerinden Apple, Apple Silikon işlemcisi ile sunacağı yeni iMac modelleri üzerinde çalışıyor. Bu yeni iMac modellerinin en büyüğü olan 27 inç modele ek olarak oldukça büyük 32 inç boyutunda bir ekran seçeneğinin geleceği aktarıldı.

Oldukça güvenilir bir kaynak tarafından yapılan haberde ekran boyutunun 32 inç olacağı yazmıyor fakat teknoloji kaynakları bu “oldukça büyük bir ekran” ifadesinden yola çıkılarak boyutun kesin olarak 32 inç olacağını iddia ediyor.

Ayrıca Apple imzalı Pro Display XDR ekranı ile aynı şekilde 32 inç boyutunda bir seçenek ile satılabileceği de aktarılan bilgiler arasında. Bildiğiniz gibi iMac’in yeni tasarımları XDR ekran ile oldukça benzer bir yapı ile geliyor.

En küçük ekran seçeneğinin ise 24 inç olarak gelmesi düşünülüyor. Bu 24 inçlik modelin 4K çözünürlük, 32 inçlik seçeneğin ise 6K çözünürlüğe sahip olması gelen bilgiler arasında. Bu 6K ekran çözünürlüğü henüz kesin değil fakat en net şekilde 5K çözünürlük ile gelebilir.

iPad Air modellerinde olduğu gibi beş renk seçeneği ile sunulacağı aktarılan yeni iMac modelleri işlemci tarafında Apple M1 temellerini kullanacak. Diğer olası adı ile M1X işlemci 12 çekirdekli ve buradaki 8 çekirdeğin 3.2 GHz hızlı ve 16 GPU çekirdekleri ile geleceği aktarılıyor.

iMac Modelleri Oldukça İddialı

Apple tarafından uzun zamandır aynı tasarım çizgisi ile gelen iMac modelleri, birçok kişinin isteği doğrultusunda yenilenmeye gidecek gibi duruyor. Apple’ın ülkemizde de satışa sunacağı yeni nesil iMac modellerinin hali hazırda üretim bandında olduğu ve bu sebeple çok kısa bir süre içerisinde tanıtılacağı gelen bilgiler arasında.